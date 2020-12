Inter fuori da tutto: solo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar

Serviva un gol, uno soltanto. Ma a San Siro non arriva. L’Inter viene bloccata sullo 0-0 in casa dallo Shakhtar Donetsk e per quest’anno abbandona non solo la Champions League, ma tutte le coppe europee (nonostante il Real Madrid faccia il suo dovere e batta il Borussia Moenchengladbach). Nerazzurri che si accendono solo a fiammate, ma le occasioni da rete non mancano: merito soprattutto del portiere ospite Anatolii Trubin, diciannovenne sostituto del totem Pyatov. Buona parte dell’amarezza nerazzurra è responsabilità sua.

Antonio Conte si gioca tutto con il rodato tandem offensivo Lukaku-Lautaro Martinez, Barella è recuperato mentre Eriksen è ancora costretto ad accomodarsi in panchina. E l’inizio del match sembra favorevole ai nerazzurri, pericolosissimi già al 7′: Barella costruisce, Lukaku fa velo e Lautaro tira. Ma è una clamorosa traversa a negare la gioia del gol alla Beneamata.

L’Inter continua a premere, ma con il trascorrere dei minuti perde via via efficacia in avanti. Soprattutto Hakimi prova a proporsi a destra, ma le idee dei nerazzurri scarseggiano. Quindi di nuovo è Lautaro a tentare la via del gol al 18′, ma alza troppo la mira.

Il centrale degli ucraini Bondar diventa quindi protagonista con un doppio intervento su De Vrij, pericoloso sugli sviluppi di un corner. Quindi Trubin non ha problemi su un colpo di testa centrale del solito Lautaro.

Nel secondo tempo l’Inter prova ad accelerare i tempi, ma non è serata: Lukaku di testa impegna Trubin, quando ci riprova incornando alla perfezione verso il sette è prodigioso il volo del portiere avversario a smanacciare in calcio d’angolo.

Ci riprova anche Lautaro, con un sinistro ancora una volta non perfetto. Dopo il tentativo di Brozovic, però, l’Inter inizia a temere il peggio. E infatti è addirittura lo Shakhtar a costruire alcune occasioni per vincerla.

Finale arrembante, in cui in campo entrano via via anche Perisic, Sanchez ed Eriksen. Proprio questi ultimi due creano gli ultimi due grandi brividi: un colpo di testa del cileno viene incredibilmente salvato da un attonito Lukaku, quindi il danese esalta di nuovo i riflessi di un incredibile Trubin.

Finisce senza gol, e nella maniera più amara. Quella che esclude l’Inter dall’Europa.

OMNISPORT | 09-12-2020 23:05