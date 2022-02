Inter, Gosens verso la prima convocazione

21-02-2022 16:28

Finalmente ci siamo, Robin Gosens è pronto per la prima convocazione ufficiale con la maglia dell’Inter. Arrivato a gennaio dall’Atalanta da infortunato, il tedesco ha lavorato duramente in queste settimane per essere a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile.

Il Corriere dello Sport ora sostiene che i tempi siano maturi, e Gosens sia pronto per prendere parte, almeno dalla panchina, alla sfida di venerdì contro il Genoa di Blessin, reduce da quattro pareggi consecutivi.

