Inter, grave lutto per Luciano Spalletti

Grave lutto per il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti: l'allenatore toscano ha perso il fratello Marcello.

A renderlo noto lo stesso club meneghino, che ha diramato un messaggio su Twitter: "Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello".

Marcello Spalletti, 66 anni, lascia la compagna Manuela Spadoni. A dicembre in una intervista a Sky aveva parlato affettuosamente del suo fratello Luciano: "Da giocatore era forte, fortissimo, ma nel calcio servono anche altre componenti che forse lui non è riuscito a esprimere. Era già un allenatore da piccolo; essere arrivato all'Inter vuol dire essere un numero uno. Penso che ora sia soddisfatto, gli auguro di riuscire a vincere uno scudetto", erano state le sue parole.

Solo lunedì Luciano Spalletti aveva festeggiato con gioia la vittoria contro l'Empoli e la qualificazione in Champions League: "Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l'Inter nel torneo più importante del mondo! Grazie". Spalletti, che ha centrato per il secondo anno consecutivo il quarto posto in campionato, dovrebbe divorziare con l'Inter nelle prossime ore.

E Antonio Conte si prepara: il giorno dell'annuncio come prossimo tecnico dell'Inter sarebbe giovedì. L'accordo con l'ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Chelsea, sarebbe stato raggiunto da tempo. Ora, conclusa la stagione, pare essere giunto il momento di ufficializzare il tutto, così da dare il via al nuovo, ambizioso, progetto nerazzurro.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 11:07