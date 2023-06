Inter, Handanovic prende tempo sul futuro

Il portiere nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro il Torino

03-06-2023 21:05

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic a Dazn non si è sbilanciato sul suo futuro: “Non lo so, c’è ancora una settimana per lavorare e pensare alla partita. Poi si pensa alle cose personali. Non lo so ancora”.

I nerazzurri hanno chiuso con una vittoria contro il Torino in campionato, e ora si preparano per la Champions League: “La squadra sta bene, anche se era l’ultima del campionato volevamo chiudere bene, e mettere qualità in campo. Ci siamo riusciti, controllato la gara e vinto meritatamente. La Champions è l’esame più difficile della carriera di un calciatore, è il top del top. Bisogna fare la miglior partita della stagione se non della vita. Sarà dura anche per loro”.