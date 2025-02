Inter, i lamenti infiniti di Inzaghi: rigori, date sbagliate e arbitri. Scoppia la polemica sul web

Il tecnico nerazzurro anche ieri ha avuto da ridire attaccando il Var per un rigore negato ma sui social i tifosi sono stanchi del suo atteggiamento

Un po’ piangina lo è sempre stato ma Simone Inzaghi negli ultimi tempi sta accentuando questo atteggiamento in maiera preoccupante: un po’ per lanciare messaggi, un po’ per mettere le mani avanti, un po’ per spiegare i pochi risultati deludenti. Anche ieri dopo il derby pareggiato all’ultimo soffio col Milan il tecnico nerazzurro ha alzato la voce ed anche il giorno prima aveva lanciato altre accuse.

La polemica di Inzaghi

In tv dopo la partita Inzaghi è esploso: “Abbiamo sistemato una partita dopo 3 pali interni, 3 gol annullati e un rigore clamoroso non dato. Var? Non mi va di parlarne, il discorso è ampio e va oltre oggi. il fallo da rigore l’ho già rivisto, meglio che non lo veda un’altra volta se no è peggio. È impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l’arbitro non veda perché arriva Theo, ma chi sta seduto non può non chiamare l’arbitro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Comincio ad arrabbiarmi. Non me ne ero accorto dal campo ma è un episodio chiaro. Ultimamente sta capitando spesso. Non mi piacciono gli alibi, le storie, ma è giusto sottolinearlo. Ci sono stati troppi episodi negativi contro l’Inter da Riad in poi: contro il Bologna Thuram è stato travolto e addirittura gli hanno dato fallo contro, Lautaro ha ancora i punti sulla tibia dopo la partita contro l’Empoli, a Lecce Baschirotto fa fallo di mano. È giusto dirlo”

L’accusa di Inzaghi alla Lega

Anche nella conferenza di vigilia del derby Inzaghi si era lamentato parecchio. Prima aveva ricordato il fallo non fischiato su Asllani in Supercoppa nel derby perso a Riad, poi aveva allargato il tiro: “Abbiamo giocato praticamente un girone in due mesi e siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions. Però ora abbiamo il recupero con la Fiorentina, poi c’è la Coppa Italia in una data particolare che non ci aspettavamo e questo non ci farà lavorare al meglio come pensavamo, ma non dipende da noi. Non ci aspettavamo questa data di recupero lì, e anche la Coppa Italia poteva essere inserita altrove, ma pazienza. Questo mese di febbraio dovremo correre, arrivare entro le prime otto ci faceva pensare di poter recuperare qualcosa, non sarà così”.

Si erano accordati che la prima data disponibile era quella con i viola, io non lo sapevo, ci adeguiamo. Pensavo che a febbraio potevamo allenarci meglio ma non sarà così. Volevo dare un po’ di riposo alla squadra ma non sarà possibile. Non riesco nè a lavorare nè a dare il giusto riposo ai giocatori. Preferivo giocare domenica la gara di campionato, ci aspettavamo un calendario non così congestionato, ma mi hanno detto che in Lega si erano accordati per scegliere la prima data utile e io non lo sapevo”.

Sul web condanna unanime per il tecnico dell’Inter

Fioccano i commenti sui social dopo l’ultimo sfogo di Inzaghi: “È incredibile come riescano sempre a lamentarsi appena c’è mezzo episodio storto, dimenticandosi di quelli centinaia a favore” e poi: “Come lo scorso anno, visto che non riesce a vincere neppure con la quadra nettamente più forte, arriva il messaggio al sistema arbitri…Da domani saranno sfacciati per aiutarli..” e anche: “Un po’ di fazzolettini? ah scusa li ha consumati tutti ” e ancora: “Inzaghi lacrimuccia… sbaglio io o è uscito decine di metri prima del centrocampo e poi… ops la rimessa … oh lacrimucce lacrimucce… ma la vergogna esiste?”.

C’è chi scrive: “Perché la stessa indignazione non c’è stata in occasione del fallo di Bastoni contro il Bologna (azione che ha portato al gol)? Inzaghi che fai? Parli solo quando ti fa comodo? Meglio tacere” e poi: “Più che piangere Inzaghi dovrebbe ringraziare il Signore di come vanno le cose per tutto il suo Club perché dopo Report il loro posto vero non è certo la serie A” e anche: “Inzaghi sia che perda , sia che pareggi è sempre colpa dell’arbitro… Pippo figlio unico”

Il web è scatenato: “Mentre Inzaghi va in TV a piangere per gli arbitri, la sua società dovrebbe sparire dal calcio: iscritta ai campionati grazie a sponsorizzazioni fantasma per centinaia di milioni, abbonamenti e biglietti regalati alla ‘ndrangheta con cui i dirigenti avevano rapporti ecc.” e infine: “E una volta è colpa della sfiga, un’altra è colpa dell’arbitro, un’altra è colpa del Var, un’altra è colpa degli infortuni. Sta di fatto che continui a non vincere nessuno scontro diretto, e con il Milan si gioca sempre male quest’anno. Così non va”