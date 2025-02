Inter, Inzaghi protesta sulle date di Coppa Italia e recupero: "Siamo danneggiati"

Alla vigilia del derby il tecnico nerazzurro alza la voce per il calendario intasato ma punta a prendersi la rivincita coil Milan dopo due ko di fila

Nell’immaginario collettivo Simone Inzaghi è considerato tra i tecnici che si lamentano di più, da cui tutta una serie di nomignoli e appellativi, ma è la prima volta che il tecnico dell’Inter alza davvero la voce per protestare su una situazione che gli ha rotto le uova nel paniere. Alla vigilia del terzo derby stagionale, dopo due sanguinose sconfitte con i rossoneri, l’allenatore nerazzurro piazza una bordata.

Il ricordo dei due ko

E’ fresco il ricordo delle ultime due sconfitte col Milan: “Conosciamo il valore della squadra che incontreremo. I primi derby sono andati male, il primo in maniera meritata, nel secondo a Riad eravamo in controllo inizialmente e dovevamo essere più bravi. Abbiamo rivisto tutti insieme la partia di Riad. C’era fallo su Asllani ed è stata data una punizione invece al Milan da cui è nato il primo gol ma dovevamo essere più bravi a reagire. Abbiamo sbagliato più di una volta il gol del 3-1 e poi abbiamo visto come è finita. Non voglio fare polemiche con gli arbitri, come sbagliamo noi capita anche a loro. Dobbiamo essere più bravi nei momenti più decisivi della partita ma sappiamo che nel calcio succede anche questo”.

Calhanoglu difficilmente sarà della gara dal 1′: “Lui e Acerbi stanno meglio, si candidano per darci una mano. Chala ha avuto qualche problema in più rispetto ai primi tre anni con noi, stiamo cercando di recuperarlo il più presto possibile perché sappiamo cosa rappresenta per noi. Ad oggi ci sono più probabilità che non parta dall’inizio, dovrò valutare bene lui come gli altri impegnati mercoledì”.

La polemica di Inzaghi

Poi il tecnico nerazzurro piazza la polemica, evidentemente studiata: “Abbiamo giocato praticamente un girone in due mesi e siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions. Però ora abbiamo il recupero con la Fiorentina, poi c’è la Coppa Italia in una data particolare che non ci aspettavamo e questo non ci farà lavorare al meglio come pensavamo, ma non dipende da noi. Non ci aspettavamo questa data di recupero lì, e anche la Coppa Italia poteva essere inserita altrove, ma pazienza. Questo mese di febbraio dovremo correre, arrivare entro le prime otto ci faceva pensare di poter recuperare qualcosa, non sarà così”.

Si erano accordati che la prima data disponibile era quella con i viola, io non lo sapevo, ci adeguiamo. Pensavo che a febbraio potevamo allenarci meglio ma non sarà così. Volevo dare un po’ di riposo alla squadra ma non sarà possibile. Non riesco nè a lavorare nè a dare il giusto riposo ai giocatori. Preferivo giocare domenica la gara di campionato, ci aspettavamo un calendario non così congestionato, ma mi hanno detto che in Lega si erano accordati per scegliere la prima data utile e io non lo sapevo”.

Il desiderio di Inzaghi

Su cosa si aspetta di vedere domani Inzaghi ha le idee chiare: “La continuità avuta da agosto perché in questi cinque mesi posso solo elogiare i miei ragazzi perché abbiamo fatto Champions e campionato molto bene. Finora abbiamo fatto 50 punti in Serie A e siamo arrivati quarti in Champions, la squadra è solo da elogiare, ma da adesso comincia un periodo molto complicato e dobbiamo essere bravi a continuare come nell’ultimo periodo. In questo momento Napoli noi e l’Atalanta sono le tre favorite, c’è qualcuno che potrebbe anche reinserisi facendo un filotto ma io mi concentro solo sulla mia squadra”.