Inter, i problemi societari potrebbero costringere a vendere due Big

Sono giorni decisivi per l’Inter di Antonio Conte, sia in campo che fuori. Se nel rettangolo di gioco ci apprestiamo ad assistere alla grandissima sfida di oggi pomeriggio contro il Milan (in campo alle 15:00) che vale la testa della classifica di Serie A, fuori dal campo la situazione continua ad essere preoccupante. La ricerca di nuovi investitori per sopperire alla profonda crisi economica a cui sta andando incontro la società non sta dando i frutti sperati (la trattativa con BC Partners è per ora in stallo), e dalla Spagna arrivano nuove sirene di mercato per due leader indiscussi della rosa nerazzurra.

Come riporta il portale online “Fichajes.net“, il Barcellona non avrebbe mai smesso di pensare ai due attaccanti titolari dell’Inter, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il tecnico dei Blaugrana Ronald Koeman, che ha allenato il belga all’Everton, lo considera ancora uno dei suoi pupilli e farebbe follie per averlo in Catalogna. Dall’altra parte il ds Ramon Planes ha ancora in mente di ingaggiare Lautaro Martinez, che in estate sembrava vicinissimo a vestire la maglia Balugrana.

La situazione qui è paradossale. Esattamente come l’Inter, infatti, anche il Barcellona sta affrontando una crisi economica e societaria senza precedenti, e in più i risultati in campo sono decisamente negativi. Quindi la domanda sorge spontanea: come potrebbe in questo momento il Barcellona permettersi questo tipo di giocatori? Il ribaltone societario in vista, con le elezioni presidenziali alle porte che, con ogni probabilità, vedranno il ritorno di Joan Maria Laporta come Presidente del Club, potrebbero cambiare decisamente gli equilibri del calcio europeo, e dare al Barca la forza economica necessaria per affondare il doppio colpo.

Per ora di trattative ufficiali non ce ne sono, ma il Barcellona è arrivato alla fine di un ciclo (in realtà il ciclo è finito già da 2-3 anni) e la rosa necessita di essere rifondata. Nel mirino anche i vari Depay, Aguero e Haaland. Obiettivi complicati ma decisamente ambiziosi, la sensazione è che gli spagnoli faranno di tutto per mettere le mani almeno su uno dei nomi presenti sulla lista.

Guarda la diretta di Milan-Inter su DAZN

OMNISPORT | 21-02-2021 11:15