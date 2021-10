Inter, i rumors fanno impazzire i tifosi: "Milano ti aspetta”

22-10-2021 12:15

La vittoria sullo Sheriff in Champions League ha riportato il sorriso sul viso dei tifosi dell’Inter, che tuttavia tornano ad adombrarsi quando si parla del futuro della società nerazzurra: cosa accadrà se il gruppo Suning dovesse davvero lasciare l’Inter?

Nel rispondere a questa domanda gli interisti si dividono tra pessimisti e ottimisti e proprio gli appartenenti al secondo gruppo sono coloro che hanno accolto meglio la notizia lanciata poco fa dal giornalista Paolo Bucchioni.

Bin Salman interessato all’Inter

Secondo il giornalista, infatti, dopo aver acquistato il Newcastle in Premier League lo sceicco saudita Bin Salman – uno degli uomini più ricchi del pianeta – sarebbe intenzionato a rilevare proprio l’Inter in Serie A.

Una prospettiva, questa, che alletta gran parte dei tifosi nerazzurri, nonostante Bin Salman sia un personaggio tutt’altro che cristallino: un rapporto Onu del 2019 lo accusa di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Kashoggi, ammazzato nel 2018 proprio perché strenuo oppositore del regime saudita.

I tifosi nerazzurri sperano

“Ditemi che c’è qualcosa di vero”, commenta su Twitter Giannina in cerca di altre notizie a riguardo. “Caro Bin Salman, piacere di conoscerti, sono un tifoso dell’Inter: ti aspettiamo a Milano”, scrive Giovanni rivolgendosi direttamente allo sceicco. IMV lo imita: “Mohammed Bin Salman, se tu dovessi davvero acquistare l’Inter, diventeresti la mia persone preferita al mondo. Dietro ovviamente a Christian Eriksen”.

Sqv crede che l’affare sia fattibile: “Non trovo nulla di strano nel fatto che Bin Salman compri l’Inter. In questo momento è conveniente farlo, Milano è una città tra le top in Europa e le squadre italiane debbono starci: a provare a contrastarlo, se possibile, sarà uno stimolo”.

Ma tra i tifosi dell’Inter c’è anche chi non gradirebbe vedere il nome dello sceicco accanto a quello della propria squadra del cuore, come Alessandro: ”Speriamo di no, avvierebbe una gravissima sequela di conseguenze negative sull’immagine della nostra Inter. Bin Salman? No grazie, troppo sangue nelle mani del principe saudita”.

