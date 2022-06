Inter, i social festeggiano il Lukaku-Day: le speranze dei tifosi

29-06-2022 10:06

Si fa in fretta a dimenticare un tradimento o presunto tale? La risposta a questa domanda arriva dai tifosi dell’Inter. Un anno fa Romelu Lukaku lasciava Milano dopo aver festeggiato lo scudetto nerazzurro per tornare in quella che considerava la sua vera casa: Londra ed il Chelsea. Nel corso di una stagione, forse anche meno è tutto cambiato.

Lukaku: quanta voglia di Inter

Sono bastati pochi mesi lontani da Milano e dell’Inter per riaccendere la voglia di Italia di Big Rom. L’attaccante belga è sembrato pentirsi quei subito della sua scelta di tornare in Premier. Il rapporto con Tuchel non è mai decollato e nel corso dei mesi, il calciatore è diventato più un problema che una soluzione. Negli ultimi mesi il suo obiettivo era solo quello di tornare all’Inter e lo ha dimostrato anche a fine campionato quando ha fatto di tutto per agevolare l’operazione.

L’intervista incriminata e le scuse ai tifosi nerazzurri

Tutto è nato alla fine dello scorso dicembre quando Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista a Sky nel corso della quale ha espresso il suo dispiacere per la partenza da Milano ed il modo in cui era avvenuta. Parole chiare quelle del giocatore che hanno messo in crisi il suo rapporto con il Chelsea, mai recuperato nonostante un maldestro tentativo di scuse.

Lukaku Day: sui social l’entusiasmo dei tifosi

Se fino a qualche mese fa, i tifosi dell’Inter sembravano un po’ freddi nei confronti del belga, nel corso delle ultime settimane è tutto cambiato. Lo scudetto perso in volata e la voglia di riabbracciare un giocatore fondamentale nelle ultime stagioni hanno fatto dimenticare anche il presunto tradimento. E nel Lukaku Day esplode tutto l’entusiasmo nerazzurro: “Di Lukaku colpisce la voglia che ha avuto di tornare. E la felicità espressa nell’essere di nuovo a Milano. Si è speso in prima persona, ha spinto per riavere la sua Inter magari accorgendosi in ritardo dell’errore. Non si può non apprezzare”, commenta Enrico.

Anche Peppino accoglie il calciatore: “Ho sentito troppo la tua mancanza. Sappi che non ti ci mando più a fare l’Erasmus a Londra”. Tutti i tifosi sono pronti a perdonarlo: “Ha sbagliato. Si è pentito e scusato beccandosi anche una multa. Ha fatto il pazzo per tornare mandando a quel paese il suo procuratore. Chi sono io per non dargli una seconda occasione? Bentornato a casa Big Rom”. E ancora: “Questo signore qui in due stagioni ha realizzato la bellezza di 64 gol. C’è chi è contento del suo ritorno e chi mente”.

