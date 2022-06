Inter, tante cessioni per finanziare le operazioni Lukaku e Dybala

28-06-2022 08:14

L’Inter non perde tempo. C’è voglia di chiudere, in tempi brevi, tutte le operazioni di mercato in atto, così da consegnare la nuova rosa nerazzurra al tecnico Simone Inzaghi il prima possibile. Decisivo far quadrare i conti.

Inter, Marotta conferma l’obiettivo di far quadrare i conti.

“Dobbiamo tener conto del concetto della sostenibilità finanziaria perché il calcio di oggi ha bisogno di grandissimi equilibri economici e finanziari e la compravendita dei giocatori rappresenta uno strumento assolutamente importante per far quadrare i conti”. Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a margine dell’evento Ricordo Candido Cannavó 2022.

Dichiarazioni chiare che testimoniano come l’Inter non voglia strafare. Per ufficializzare i colpi in entrata, è necessario anche cedere alcuni elementi attualmente in rosa. In particolare, riflettori puntati su Milan Skriniar.

Inter, è sfida a suon di milioni per PSG-Chelsea per Skriniar

Milan Skriniar è, al momento, il giocatore nerazzurro più vicino alla cessione. Il suo cartellino è valutato circa 70/80 milioni di euro. Il PSG sembrava in pole position ma il Chelsea pare essersi fatto avanti in maniera importante. Beppe Marotta ha confermato che ci sono diversi club sulle tracce dello slovacco.

I soldi incassati dalla cessione del difensore centrale saranno fondamentali per “far quadrare i conti” e finanziare le operazioni Romelu Lukaku (si attende solo la classica fumata bianca) e Paulo Dybala (trattativa in stand-by, in attesa di novità).

Inter, non solo Skriniar con le valigie pronte

Non solo Milan Skriniar pare vicino a salutare l’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe risparmiare anche i soldi dell’ingaggio di Alexis Sanchez (7,5 milioni di euro a stagione). Si sta trovando una soluzione gradita al cileno. Da ricordare che l’attaccante non ha trovato l’accordo con l’O.Marsiglia. Non si dovesse trovare una sistemazione ad Alexis Sanchez, si proverebbe a piazzare Joaquin Correa che, con l’eventuale arrivo del duo Lukaku-Dybala, non avrebbe più spazio.

Poi c’è la volontà di fare cassa con Andrea Pinamonti. Rientrato dal prestito all’Empoli (dove ha fatto benissimo), il 23enne attaccante ha tanti estimatori, sia in Italia che all’estero. Si è parlato di una proposta dell’Atalanta ma, al momento, ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Attenzione anche al Monza. L’Inter punta a guadagnare 18/20 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante azzurro.

