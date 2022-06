Inter, il Chelsea torna forte su Skriniar

27-06-2022 19:59

Milan Skriniar si avvicina all’addio all’Inter. Ma la sua prossima squadra potrebbe non essere più il Paris Saint-Germain, bensì il Chelsea. Come riporta infatti Sky, i Blues si sono candidati in maniera forte per acquistare il difensore slovacco, in nerazzurro da cinque anni.

L’Inter vorrebbe incassare circa 70 milioni per Skriniar e questi soldi potrebbero non arrivare dal PSG, nonostante i francesi abbiano già pronto uno stipendio da 7,5 milioni a stagione. A questo punto è atteso un rilancio del Chelsea. Con la sua partenza, l’Inter andrebbe poi a chiudere Bremer.

