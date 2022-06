Inter, Marotta e il punto sul mercato: novità per Dybala e Lukaku

27-06-2022 23:02

A margine del premio in memoria del giornalista Candido Cannavò, l’amministratore delegato dell‘Inter Beppe Marotta è stato raggiunto dai giornalisti, che gli hanno chiesto ovviamente delle varie trattative sul tavolo, iniziare dalla situazione Lukaku, ormai piuttosto definita:

“Lukaku? Prima di tutto desidero dire grazie a Ausilio e Baccin, adesso siamo nella fase di sintesi e speriamo di ufficializzare le nuove operazioni. Sono giorni intensi, nel giro di poco ci saranno molte firme. Quella di Pogba fu certamente una operazione importante. Adesso stiamo lavorando per Lukaku con Ausilio e Baccin e serve ringraziare la disponibilità della proprietà. Mi auguro si possa definire tutto non dico nel giro di qualche ora, ma di qualche giorno”.

Una parola anche sulla situazione legata a Paulo Dybala, per il quale l’Inter è ancora interessata ma avrò bisogno di un po’ di tempo:

“La situazione è che abbiamo parlato con gli agenti, ma questa è parte del nostro lavoro. Serve fare sondaggi, esplorare strade differenti e tra questi c’è Dybala. Dopo però per giungere a una conclusione serve che ci siano convergenze importanti e per ora non siamo ad alcuna definizione del rapporto”.

Infine, col suo solito stile, Marotta parla anche di Milan Skriniar, in questi giorni molto vicino al PSG:

“Su Skriniar ci sono tanti club, ma è ovvio avendo ottimi ragazzi in rosa. Poi valuteremo con attenzione, siamo sempre nella situazione di non voler dire addio a nessun giocatore se non è lui a chiedere il trasferimento. Allo stesso tempo, tuttavia, serve tener presente il concetto della sostenibilità finanziaria dato che il calcio di oggi ha necessità di enormi equilibri economici e finanziari e la compravendita dei giocatori è uno strumento decisamente importante per far quadrare i conti”.