Inter, i tifosi della Juventus insultano Conte a Madrid

L'arrivo di Antonio Conte all'Inter non è stato digerito da parte di molti tifosi della Juventus, che dopo il malcontento espresso sui social hanno contestato apertamente il neo allenatore nerazzurro a Madrid, prima della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool a cui il tecnico leccese ha assistito.

Due ore prima della partita, la delegazione nerazzurra composta da Zhang, Marotta e Conte è uscita dall'hotel Westin Palace di Plaza de Las Cortes per salire sul pullman diretta al Metropolitano per la finale di Champions: ad assistere fuori dall'albergo c'era anche un nutrito gruppo di italiani che hanno urlato "Juve, Juve!", "Mercenario!" e altri epiteti offensivi nei confronti del mister salentino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Intanto procede spedita la costruzione della nuova Inter: a Madrid Conte ha incontrato per due ore Zhang Jindong, patron di Suning. Un vertice conoscitivo che farà da viatico per il mercato che il club nerazzurro avvierà nelle prossime settimane.

Oltre a Diego Godin, Conte chiede altri cinque colpi: il primo nome è Edin Dzeko, in arrivo nella prossima settimana. Poi Lukaku in caso di partenza di Icardi, quindi tre italiani promettenti: Chiesa, Barella e anche Pellegrini. Un altro nome spuntato nelle ultime ore è quello di Aleksandar Kolarov, che vuole lasciare la Capitale ed è un grande amico di Dzeko e Perisic.

"Mister, scriviamo insieme la storia – è l'augurio di Steven Zhang -. Non so se è il migliore di tutti, ma sicuramente è uno degli allenatori migliori al mondo. Finalmente siamo riusciti a portarlo qui e mi fa piacere vederlo seduto accanto a me. C'è un rapporto di fiducia e rispetto da parte della società e Conte crede nel nostro progetto. Conosciamo il suo percorso da allenatore, è un tecnico che ci può aiutare a crescere. E' sicuramente il genere di allenatore che vogliamo per portare avanti i nostri progetti. Vogliamo vincere con lui".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 08:59