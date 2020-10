Inter, i tifosi puntano il dito ma trovano la nota positiva

Un sospiro di sollievo. L’Inter riesce a evitare la sconfitta nella prima giornata di Champions League. I nerazzurri giocano una gran prima ora di gara per poi farsi rimontare e superare dal Borussia, prima che ci pensi Lukaku a rimettere in parità la partita. Ma i tifosi sui social non sono teneri nei giudizi soprattutto nei confronti di Vidal e di Kolarov, due giocatori arrivati a Milano per volontà di Antonio Conte, che ora viene ritenuto responsabile.

Giocattolo rotto

In casa Inter c’è chi parla già di giocattolo rotto dopo pochissime partite dall’inizio della stagione: “Credo che il giocattolo dell’Inter ruggente si sia rotto – dice Nick – L’anno scorso era un gruppo compatto che non mollava mai, ma dopo la sfuriata post Europa League e l’equivoco Eriksen, noto una squadra vulnerabile. Godin serviva ancora, Kolarov è vecchio”.

Conte sulla graticola

Ovviamente gran parte delle accuse finiscono sulle spalle di Antonio Conte. L’inizio di stagione della sua squadra è stato molto negativo e ora vengono a galla vecchie critiche. “Conte è limitato e non cambierà mai. E’ un anno che gli si dice che i cambi sono fatti male e che Eriksen deve giocare ogni millesimo dei 90 minuti. E fin quando sarà così, beh da interista sfegatato, mettiamo ciò che raccogliamo”.

Ma non è solo Eriksen a far discutere i tifosi dell’Inter. Per molti fan cominciano a preoccupare le decisioni del tecnico che appare troppo fossilizzato dai suoi ideali di gioco e in particolare dalla difesa a 3: “Passare a quattro dietro inserendo un centrocampista in più manco se il Covid gli decima la difesa. E’ incredibile questo tizio”

Prestazione confortante

Tra le note positive della prima serata di Champions League c’è sicuramente la prestazione di Matteo Darmian. Tanti tifosi nerazzurri non erano convinti del suo arrivo ma la prestazione contro il Borussia è stata molto solida, e l’Inter può contare anche su di lui: “Mi sta piacendo molto l’impatto di Matteo Darmian all’esordio. Quasi sempre la scelta giusta, senza cercare di essere troppo appariscente o forzare quando non c’è bisogno”.

SPORTEVAI | 21-10-2020 23:03