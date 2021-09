Inter, il capitan futuro non convince i tifosi: "Meglio l’altro”

Il futuro dell’Inter passa non solo dai risultati sul campo, ma anche dalla conferma dei giocatori migliori oggi a disposizione di Simone Inzaghi. Tra questi, un posto speciale ce l’ha Nicolò Barella, per molti tifosi l’esempio perfetto di come dovrebbe essere in campo un interista.

Barella futuro capitano dell’Inter

Barella e l’Inter apriranno a breve le trattative per il rinnovo di contratto, secondo la Gazzetta dello Sport il club potrebbe mettere sul piatto un prolungamento fino al 2026 non lontano dai 5 milioni di euro annui e la proposta di diventare il capitano dell’Inter dopo l’addio di Samir Handanovic.

Un “bonus” che però non convince a pieno tutti gli interisti: Barella è sì il nerazzurro perfetto, ma in squadra secondo molti interisti ci sarebbe un giocatore ancora più adatto a portare la fascia.

Per i tifosi meglio Skriniar

“Grande Barella, ma anche no la fascia di capitano, prima d lui ce ne stanno altri che meritano”, scrive su Facebook Paolo. “Skriniar magari” aggiunge Mattia citando quello che molti interisti reputano il perfetto capitano per il post-Handanovic. “Per quanto riguarda il capitano preferirei Skriniar”, il commento di Daniele, sulla stessa lunghezza d’onda.

“La fascia perché non la diamo a Skriniar?”, domanda Massimo. Paolo M. motiva la sua preferenza per il difensore slovacco: “Giocatori come Barella o Brozovic, che pure è nell’Inter da tanti anni, non sono adatti a essere capitani in un grande club. Ma poi meglio Skriniar, con tutto ciò che ha fatto sempre per rimanere all’Inter”.

Qualche voce fuori dal coro, però, c’è, cime quella di Michele: “Barella merita di diventare capitano”. E anche Giuliano concorda: “Barellino numero uno, dategli la fascia”.

