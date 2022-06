Inter, il Liverpool torna su Barella

19-06-2022 18:22

Tornano a suonare le sirene inglesi in casa Inter, con alcuni dei giocatori nerazzurri che sono seguitissimi e corteggiati da club di Premier League. La dirigenza dei milanesi deve guardarsi intorno e alzare il muro per cercare di tenere i gioielli della rosa in mano al tecnico Simone Inzaghi.

Mentre prosegue il pressing di mercato su Bastoni e Skriniar, anche il centrocampo dell’Inter potrebbe perdere una pedina fondamentale. Parliamo di Nicolò Barella, ancora una volta finito sul taccuino del Liverpool di Jurgen Klopp. Il centrocampista sardo piace tanto ai Reds che però per soffiarlo ai nerazzurri dovranno sborsare una cifra vicina ai 60 milioni richiesti dai lombardi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE