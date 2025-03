Inter, il messaggio di dolore di Lautaro Martinez: arrivano i tweet anche di Colapinto e Ginobili

Altra alluvione a Bahia Blanca nella provincia di Buenos Aires, dov'è nato il Toro: una tragedia che ricorda molto quella avvenuta nel 2023

Come a dicembre 2023, una nuova tragedia sta coinvolgendo la citta di Bahia Blanca. Una terribile alluvione ha colpito la città costiera dell’Argentina di quasi 350mila abitanti nella provincia di Buenos Aires. In un’operazione di emergenza tuttora in corso sono state segnalate dieci vittime e almeno 1.321 persone evacuate dalle zone più colpite. Tra i messaggi di solidarietà, c’è stato anche quello di Lautaro Martinez che è nato proprio lì.

Lautaro e Bahia Blanca, un legame inossidabile

Lautaro Martinez oggi sembra quasi un milanese doc, perfettamente integrato in Italia e profondamente innamorato della sua Inter. Ma nessuno può mai dimenticare le proprie origini, né il Toro le ha mai nascoste. Dopo i fatti del 2023, l’attaccante argentino espose orgogliosamente una maglia di incoraggiamento con la scritta “Forza Bahia Blanca“. Oggi la sua città natale è nuovamente vittima di un’alluvione che sta portando conseguenze drammatiche.

La story su Instagram del Toro

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Lautaro Martinez si è dimostrato vicino ai suoi concittadini. Il Toro ha condiviso un video di Wips Digital dove si possono vedere le immagini strazianti che questo disastro naturale sta lasciando. “Bahía e la tempesta in immagini. A volte non è necessario dire molto di più. Siamo vicini a tutti i baiani in questa situazione, siamo con voi sempre“, è il messaggio pubblicato dal media citato, mentre nel video si susseguono auto sommerse, strade distrutte e persino ospedali pieni d’acqua.

Solidarietà anche da Ginóbili

Tra i messaggi di solidarietà nei confronti di Bahia Blanca è arrivato anche quello dell’ex cestista Emanuel Ginóbili: “Un altro duro colpo per la mia amata Bahía Blanca. Ora un’alluvione. Com’è triste vederlo! Un grande abbraccio da lontano a tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile“. Questo ha scritto Manu sui suoi social networkm.

Il messaggio dell’atleta ha ricordato quanto accaduto il 17 dicembre 2023, quando un tornado ha colpito Bahía Blanca con raffiche di vento fino a 150 chilometri orari, provocando almeno 13 morti, 14 feriti gravi e più di 300 evacuati. Numeri che purtroppo si stanno avvicinando anche in questa nuova immane tragedia. Il quattro volte campione NBA ha quindi lanciato una campagna tra atleti e artisti per aiutare le persone colpite dalla tempesta.

Colapinto e la disperata richiesta di aiuto

Ma naturalmente sono tante le personalità dello sport che hanno preso posizione. Franco Colapinto, ad esempio, ha ritwittato un post di Lucas Benamo (ex pilota di Bahia Blanca che fa parte del suo team come coach sportivo), nel quale erano contenuti anche messaggi polemici nei confronti dei politici. Poi il chiarimento: la richiesta è mettere tutto il resto da parte e concentrarsi unicamente sull’emergenza, al fine di dare una mano concreta a chi ha perso tutto.