Inter, il pareggio in Ucraina scatena la rabbia dei tifosi

Niente da fare. Lo Shakhtar Donetsk si conferma un’autentica maledizione per l’Inter che in Ucraina non riesce ad andare oltre lo 0-0. Tante occasioni mancante dai nerazzurri nella prima fase di gara con i padroni di casa aiutati anche dalle parate del portiere Pyatov. Ma i fan nerazzurri sono molto critici nei confronti della squadra di Inzaghi apparsa impreparata per l’occasione.

Prestazione deludente

I tifosi dell’Inter non sono soddisfatti della prova offerta dalla squadra contro lo Shakhtar. Dopo la sconfitta con il Real Madrid, i fan nerazzurri speravano di vedere una formazione più arrembante in Ucraina ma non è stato così: “Sinceramente non mi aspettavo tanto dal nostro cammino in Champions viste le scorse stagioni ma una gara così contro Dodò, Tetè, Pedrinho che sembrano dj cubani non me la meritavo”. Anche Spider è critico: “Oltre i gol sbagliati, questa sera ho visto una cosa che ci manca in Europa: la fame. Senza quella voglia di vincere a tutti i costi la strada è già segnata: si esce ai gironi”.

Per molti tifosi dell’Inter si tratta della peggiore partita della nuova gestione targata Simone Inzaghi: “Peggior partita dell’Inter di Inzaghi. Squadra senza ritmo, non abbiamo mai azzeccato il pressing e quelle due o tre occasioni che abbiamo avuto le abbiamo sciupate in maniera clamorosa”.

Sanchez nel mirino

Tra i giocatori più criticati dai tifosi dell’Inter c’è Alexis Sanchez entrato per l’assalto finale ma ancora una volta il giocatore cileno sembra non riuscire a dare il suo apporto alla squadra: “Sanchez non solo non è un attaccante. Non è più un giocatore di calcio”. Anche Jo la pensa allo stesso modo: “Ma Alex Sanchez, precisamente, che diavolo è entrato a fare”.

Occasioni fallite

In occasione del match di Champions League, l’Inter ha diverse occasioni per sbloccare il risultato ma come accaduto nella scorsa stagione sono tanti gli errori sotto porta, al punto che fanno pensare a una sorta di maledizione: “Si potrebbe fare un film con i gol clamorosi sbagliati dall’Inter contro lo Shakhtar. E durerebbe più di Titanic”, scrive Daniele. Mentre Beppe dà la colpa agli attaccanti: “Eh ma Lautaro e Martinez sono dietro solo agli attaccanti del Bayern, peccato che si mangiano 20 gol a testa ogni partita”. E interviene anche un tifoso della Roma: “Non capisco gli interisti sconvolti per il gol sprecato da Dzeko. E’ la normalità con lui, si vede che è arrivato da poco”.

SPORTEVAI | 28-09-2021 20:43