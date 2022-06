Inter, il PSG ci prova per Skriniar: rifiutata la prima offerta

12-06-2022 09:29

Non è ancora del tutto chiara quale sia la strategia dell’Inter riguardo alle cessioni. La sensazione è che Suning vorrebbe vendere uno o due pezzi pregiati, e che vista la situazione finanziaria nerazzurra vendere sarebbe l’opzione migliore, specialmente si sogna un tridente da sogno Lukaku-Dybala-Lautaro.

Tuttavia, i tifosi sono in rivolta per questo nuovo sacrificio, e dunque l’Inter al momento non compra e non vende. Uno dei nomi forti per la cessione però è Milan Skriniar, centrale ex Samp classe 1995.

Secondo Tuttosport, il PSG avrebbe offerto ben 50 milioni di euro per lo slovacco, offerta rispedita al mittente. Ci viene difficile pensare che l’Inter possa davvero aver rifiutato una simile cifra, tra l’altro per un centrale di difesa, ma nel caso il quotidiano torinese parla di un PSG determinato e pronto al rilancio può di portare Skriniar sotto la Tour Eiffell.

