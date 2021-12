Inter, il sogno di Lukaku scatena i tifosi sui social

11-12-2021 11:19

A pochi mesi dal discusso addio all’Inter, l’amore tra Romelu Lukaku e il Chelsea sembra essere già svanito. Con la maglia dei Blues, il belga gioca poco e, spesso male, tanto che nonostante il grande sforzo economico fatto da Roman Abramovič in estate, il tecnico Thomas Tuchel non ha rinunciato a lasciarlo in panchina. Una situazione che nessuno avrebbe prospettato, dopo le due stagioni a Milano vissute da leader sotto la guida di Antonio Conte, e che ora mette in bilico la permanenza a Londra di Big Rom.

Lukaku, le dichiarazioni dell’agente

Attraverso il suo agente, Federico Pastorello, Lukaku fa sapere di non vedere l’ora di tornare a calcare i campi della Italia. A Tuttosport, Pastorello rivela:

Prima o poi rivedremo Lukaku in Serie A, perché Romelu è innamorato del nostro Paese. Ma adesso facciamolo godere al Chelsea.

Lukaku, il retroscena sulla Juve

Poi, Pastorello rivela come il suo assistito, prima di passare all’Inter, fosse stato vicinissimo alla Juventus:

Romelu è stato a un passo dalla Juventus. L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang sembrava non voler soddisfare le richieste dello United e, in contemporanea, la Juve si era accordata con gli inglesi, dando Dybala e Mandzukic per Lukaku. Romelu aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo, però, forse perché poco convinti dell’operazione, Dybala e lo United non trovarono l’intesa e saltò tutto. Così, con Marotta, Ausilio e Conte siamo riusciti a convincere Zhang ad alzare l’offerta… Senza nulla togliere ai compagni di Lukaku all’Inter, però, credo proprio che quel trasferimento abbia spostato gli equilibri in Italia.

Lukaku, la rabbia e l’ironia dei tifosi dell’Inter

Le rivelazioni di Pastorello scatenano, ovviamente, le reazioni dei social. I tifosi interisti dimostrano di non volerne più sapere di Big Rom. C’è chi commenta: “In Serie A ha detto, neanche all’Inter, ama l’Italia non l’Inter, sinceramente di gente che professa amore per la nostra squadra e poi se ne va con la scusa del professionismo sono stufo, che faccia ciò che vuole, noi stiamo benissimo senza di lui.. Lui senza di noi non so” e chi taglia corto: “Ma chi ti rivuole…“.

Non manca chi ironizza e scrive: “Scommetto che il suo sogno da bambino era finire la carriera in Italia”, “Certo andrà in Italia a 34 anni a godersi la pensione, già nn si muove ora, pensa un po’ a 34 anni” e ancora: “Si ci torna…in estate, in vacanza…“, “Era il suo sogno da bambino andare all’Inter e poi tornare alla Juve”. Chi se la ride: “Mi viene già da ridere, vorrei sapere chi, in Italia, ha i soldi per coprire una spesa folle (dati gli scarsi rendimenti del Big Rom) sostenuta dal Chelsea quando lo ha strappato al club campione d’Italia”.

Tifosi della Juve spaccati su Lukaku

C’è poi chi è certo: “Andrà alla Juve…sicuro”. I tifosi bianconeri si spaccano, tra chi dimostra di gradire la prospettiva e chi passerebbe oltre. Qualcuno scrive: “Spero che arrivi alla Juve” e un altro tifoso ammette: “Basta che non ce lo portino alla Juve da 30 enne, a me non è mai piaciuto. Detto questo, sicuramente meglio di Morata“. Un altro, invece, commenta: “Restasse al Chelsea questo bidone. Alla Juve abbiamo bisogno di altro. Sono coerente con me stesso”.

