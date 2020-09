Inter impressionante, i tifosi eleggono il nuovo eroe

Tutto facile per l’Inter in casa del Benevento. La squadra di Conte si conferma un rullo compressore, almeno in attacco, e prosegue la marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica. Il 5-2 ai giallorossi campani consente ai nerazzurri di staccare di due lunghezze la Juventus e di agganciare il trenino delle prime. Insomma, tante note positive per i tifosi sui social. E un nuovo idolo.

Fenomeno Lukaku

Bastano 28 secondi a Lukaku per portare in vantaggio i nerazzurri, scatenando entusiasmi anche sui social. “Romelu è illegale”, scrive un tifoso. “E pensare che è solo al 50% e si è mangiato pure un gol fatto, che ha propiziato però quello di Hakimi“, aggiunge un altro. Mentre sono in tantissimi a lamentarsi per un possibile errore del direttore di gara, Piccinini: “L’arbitro gliene ha annullato un altro regolare per fallo di Maggio sul portiere del Benevento. Da ufficio indagini”.

Tutti pazzi per Hakimi

I cuori dei tifosi nerazzurri, però, battono anche e soprattutto per un nuovo idolo. Mary avverte tutti: “Spero che quel ‘bidone’ (?) di Lukaku non sia geloso se affermo che, al netto di quanto visto sino ad ora, il ‘sopravvalutato’ Hakimi sta bussando prepotentemente al mio cuore”. Le dichiarazioni d’amore non sono finite: “Hakimi è la cosa più bella successa nel 2020″. Mentre qualcuno inizia a scomodare paragoni illustri: “Roberto Carlos Hakimi” e “La 2 dell’Inter tra un po’ non mi farà pensare più a Bergomi, ma a lui”.

Il solido Vidal

Altra new entry tra le fila nerazzurre, Arturo Vidal potrà godersi a fine gara i tanti commenti positivi di tifosi che forse si sono ricreduti nei suoi confronti. “Quanti palloni ha recuperato? Non fa passare niente lì in mezzo”, gongola Enzo. “Quando sei davvero un campione, non ti serve il periodo di ambientamento”, osserva Frank. “Oddio vuoi vedere che salta la Lazio? Questo è già insostituibile”, chiede preoccupato un altro supporter.

Gagliardini, l’mvp che non t’aspetti

Clamorosa anche la prestazione di Gagliardini, di solito tra gli interisti maggiormente beccati sul web. “No dai l’hanno clonato, non è possibile”, twitta un tifoso subito dopo il suo gol. “E adesso fermate il campionato, ce ne possiamo davvero andare”, un altro commento in tendenza. Gianluca esagera: “Si scrive Gagliardini, si legge Fabregas“. Mentre Lucia si chiede: “Non è che il vero colpo di mercato dell’Inter è la resurrezione di Gagliardini?”.

Inter, le (poche) note stonate

Tra le poche note negative del match, l’incredibile errore di Handanovic nel primo tempo. Peppe è caustico: “Praticamente Handanovic voleva darci qualche brivido in una partita a senso unico, grazie, ma non ci sei riuscito”. E Luca fa una domanda: “Se inizia a sbagliare anche con i piedi cosa gli resta?”. Diverse critiche anche per Sensi, anche se qualcuno prova a difenderlo e bacchetta ancora l’arbitro: “Per Piccinini Sensi fa fallo sul portiere da fermo quando è il portiere a rovinargli addosso, visto che è a terra immobile…Ma perché con noi tutti fenomeni?”.

SPORTEVAI | 30-09-2020 19:57