Inter in isolamento: niente conferenza per Conte

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, in programma domenica 28 febbraio a San Siro e valida per la quinta giornata di ritorno di campionato.

Dopo le positività al Coronavirus emerse nella dirigenza, tra le quali quelle dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio e del direttore generale Alessandro Antonello, il gruppo-squadra si trova infatti in isolamento fiduciario, in attesa che venga svolto un nuovo giro di tamponi dopo quello effettuato nella giornata di venerdì con esito negativo per tutti.

L’Inter è reduce da cinque vittorie consecutive, l’ultima nel derby contro il Milan, grazie alle quali i nerazzurri si sono portati in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sui rossoneri.

Dopo la gara contro il Genoa la squadra di Conte tornerà in campo per il turno infrasettimanale giovedì 4 marzo alle ore 20.45 sul campo del Parma.

OMNISPORT | 27-02-2021 11:04