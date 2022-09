Inter in vendita, Zhang fissa il prezzo: un fondo è super favorito

09-09-2022 17:53

L’Inter va verso il cambio di proprietà nei prossimi mesi. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista del quotidiano Libero Fabrizio Biasin, la famiglia Zhang, proprietaria della società nerazzurra, avrebbe dato mandato a Goldman Sachs per la cessione.



Inter in vendita per 1,2 miliardi di euro

Suning sarebbe pronta a cedere la società milanese per la cifra di 1,2 miliardi di euro, una somma simile alla valutazione del Milan. Gli Zhang hanno così dato mandato a Goldman Sachs di trovare potenziali clienti, avviando un processo che potrebbe concludersi con la cessione del club, a 6 anni dall’acquisto della proprietà cinese, avvenuto nel 2016.

Inter: gli Zhang devono restituire il prestito ad Oaktree

Suning aveva chiesto e ottenuto nel maggio 2021 un prestito da 275 milioni di euro a Oaktree da ripagare entro maggio 2024, utilizzando come pegno per il finanziamento le quote del club nerazzurro: se Suning non riuscisse a rispettare i parametri o a ripagare la cifra del prestito con gli interessi, il fondo statunitense diventerebbe proprietario del club, replicando quanto avvenuto con Elliott.

Oaktree non sembra però essere interessata all’acquisizione dell’Inter, e gli Zhang saranno così costretti a cedere il club a terzi per ripagare i debiti contratti.

Inter, torna a farsi avanti il fondo PIF

Negli scorsi giorni si è tornato a parlare dell’interessamento del fondo arabo PIF, che sarebbe pronto a spendere la cifra richiesta dagli Zhang, 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Una vera e propria trattativa non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma dopo le ultime indiscrezioni la situazione dovrebbe sbloccarsi: dietro all’ultima mossa degli Zhang sembrano esserci proprio i sauditi, già proprietari del Newcastle.