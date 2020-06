Inter, individuato il sostituto di Godin

L'avventura di Godin in maglia nerazzurra potrebbe concludersi presto. L'uruguaiano fatica a trovare spazio con Conte e potrebbe cambiare aria. Si parla di un forte interesso da parte del Lione, ormai pronto a fare un'offerta importante.

L'Inter si starebbe già attivando per trovare il giusto sostituto. Il nome in pole position sarebbe quello di Kumbulla, difensore classe 2000 in forza all'Hellas Verona che piace a tanti club, sia italiani che esteri.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 08:20