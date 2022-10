24-10-2022 09:15

Dopo tanti problemi, Romelu Lukaku è finalmente pronto a tornare a dare il suo prezioso contributo all’Inter. Il belga sarà disponibile per la decisiva sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

Inter, Lukaku torna dopo due mesi di stop

In questa stagione, Big Rom è sceso in campo, con la casacca nerazzurra solo in tre circostanze, segnando una rete. Nessuna presenza in Champions League per l’attaccante belga.

L’ex attaccante del Chelsea si è infortunato nel corso del match con la Lazio dello scorso 26 agosto. Tanti problemi che, finalmente, sembrano alle spalle. Salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà disponibile per Inter-Viktoria Plzen, in programma mercoledì a San Siro (gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League). Di fatto, Romelu Lukaku torna dopo due mesi esatti di stop.

Inter, come cambiano le scelte di Inzaghi con Lukaku

In questi due mesi senza Big Rom, Simone Inzaghi ha trovato delle soluzioni alternative in attacco. I gol (tanti) di un Lautaro Martinez esplosivo, hanno aiutato la squadra ad uscire dal momento buio in cui era finita.

Sia Edin Dzeko che Joaquin Correa hanno dato il loro prezioso contributo. Ora, con il rientro di Romelu Lukaku, tutto fa pensare che Simone Inzaghi possa tornare a riproporre il duo Lautaro Martinez-Lukaku che, sulla carta, è la coppia offensiva titolare. Con un Lautaro Martinez in questa forma, il belga non dovrebbe avere problemi.

Inter, Lukaku obbligato a scuotersi in fretta

Non avrà tanto tempo Romelu Lukaku per ritrovare la forma e i gol. Nelle ultime uscite, l’Inter ha dimostrato di poter vincere anche senza l’aiuto del belga. Di fatto, Big Rom dovrà fare la differenza sin dalle prime uscite, per non rischiare che Simone Inzaghi punti su altri profili in attacco.

Contro il Viktoria Plzen, il nazionale belga dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare a gara in corsa. Dopo due mesi di stop, forzare il suo rientro potrebbe essere controproducente. In ogni caso, Big Rom non vede l’ora di riprendersi la sua Inter.