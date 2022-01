30-01-2022 21:37

Simone Inzaghi è guarito dal Coronavirus. L’ultimo tampone effettuato dal tecnico dell’Inter è risultato negativo: il mister piacentino potrà tornare in campo ad allenare i nerazzurri in vista del derby contro il Milan, in programma sabato prossimo.

Inzaghi, che era risultato positivo lunedì 24 gennaio, potrà così incontrare i due nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo.

OMNISPORT