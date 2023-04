Inter, Inzaghi in bilico: le possibili soluzioni

Se il tecnico lasciasse subito il posto, pronte le ipotesi Chivu e Zenga. A fine stagione De Zerbi, Motta, Simeone o Conte.

02-04-2023 16:39

Le tre sconfitte consecutive in campionato non possono lasciare tranquillo Simone Inzaghi. Il suo futuro all’Inter è davvero a rischio e potrebbe anche non finire la stagione. Secondo gazzetta.it la dirigenza avrebbe pronto un piano d’emergenza già per l’immediato con il possibile approdo sulla panchina di Christian Chivu, attuale allenatore della Primavera, oppure dell’idolo dei tifosi Walter Zenga.

Si è chiamato fuori Esteban Cambiasso. Il ribaltone sembra più probabile però in estate, specie se Inzaghi non raggiungerà i primi quattro posti. Il favorito è Roberto De Zerbi del Brighton. Ma si parla anche di Thiago Motta, in scadenza a Bologna, e Diego Pablo Simeone, quasi pronto a lasciare l’Atletico Madrid. Senza dimenticare la clamorosa chance di un ritorno di Antonio Conte.