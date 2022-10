10-10-2022 12:20

Due vittorie per riprendere fiducia e rasserenare l’ambiente, ma ora l’Inter cerca continuità con un risultato positivo in casa del Barcellona. La partita di mercoledì al Camp Nou è una gara chiave per i nerazzurri, a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: il girone C vede in testa il Bayern Monaco con 9 punti seguito dalla squadra di Simone Inzaghi a 6, dal Barça a 3 e dal Viktoria Plzen a 0.

Inter, quanti assenti contro il Barça

Basta leggere questi numeri per comprendere che strappare almeno un pareggio in Catalogna avvicinerebbe l’Inter al traguardo degli ottavi. Dopo le polemiche per gli episodi arbitrali della gara d’andata, vinta per 1-0 dai nerazzurri, l’Inter troverà a Barcellona un ambiente infuocato e un avversario forte e motivato, conscio anch’esso dell’importanza della gara.

L’Inter, inoltre, dovrà ancora fare i conti con le assenze: Lukaku e Brozovic quelle più importanti, ma Inzaghi non potrà contare neanche su Correa. In avanti, accanto a Lautaro Martinez, dovrebbe essere riproposto Edin Dzeko, uomo partita sabato contro il Sassuolo.

Inzaghi pronto a rivoluzionare l’Inter

Tuttavia Inzaghi nell’ultima settimana ha mostrato di aver ritrovato il coraggio di sperimentare e allora non è da escludere che al Camp Nou il tecnico nerazzurro non proponga soluzioni inedite. Tra queste l’utilizzo di Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta, alle spalle del “Toro”. In tal caso a centrocampo ci sarebbe spazio per Asllani, talento a cui Inzaghi finora ha concesso appena 11’ in Champions League.

Se Inzaghi decidesse di dare ancora fiducia a Dzeko, invece, Mkhitaryan potrebbe essere arretrato a centrocampo con Barella e Calhanoglu, con Asllani in panchina accanto a Gagliardini.

Inter, Inzaghi prepara un’esclusione eccellente

Sulle fasce il dubbio è a sinistra con Darmian che insidia Dimarco, mentre a destra Inzaghi è intenzionato a confermare Dumfries. Altre coraggiose sorprese, però, potrebbero riguardare la difesa: sabato il tecnico ha tenuto fuori sia Skriniar che De Vrij e non è scontato che entrambi ritrovino il posto da titolare in casa del Barcellona. Contro il Sassuolo Acerbi ha dato sicurezza al reparto, candidandosi per una maglia da titolare in Catalogna, e anche D’Ambrosio è apparso sul pezzo: nel terzetto davanti a Onana – intoccabile in Champions League – l’unico certo del posto appare Bastoni.