Ciclo terribile tra campionato, Coppa Italia e Champions League: si inizia sabato 1 contro una Fiorentina in gran forma, prima di Juve e Benfica insidiosi confronti con le “piccole”

21-03-2023 11:40

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nove partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League: aprile sarà un mese decisivo per l’Inter e soprattutto per Simone Inzaghi, che di fatto si giocherà la conferma sulla panchina nerazzurra in un ciclo di sfide assolutamente fondamentali per il futuro interista.

Inter, Inzaghi si gioca tutto ad aprile

L’aprile dell’Inter si aprirà subito dopo la sosta per le nazionali a San Siro contro la Fiorentina (sabato 1), ovvero una delle migliori squadre del momento in serie A: tra campionato e Conference League, l’ultima sconfitta dei viola risale al 12 febbraio (0-1 con la Juve a Torino), poi sono arrivate ben 8 vittorie e un pareggio. Appena tre giorni dopo (4 aprile) è in programma l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, seguita l’8 aprile dalla delicata trasferta di Salerno. L’11 aprile è cerchiato in rosso sul calendario interista: c’è l’andata dei quarti di Champions in casa del Benfica; il ritorno è fissato per il 19 aprile, ma prima l’Inter sarà di scena al Meazza nel derby col Monza, squadra che mise in grande difficoltà i nerazzurri sul proprio campo (finì 2-2).

L’Inter e l’attesa per la sentenza sulla Juventus

Dopo la seconda partita col Benfica l’Inter si ritufferà in campionato, ma prima dell’insidiosa trasferta del 23 in casa dell’Empoli (che a San Siro vinse per 1-0) la classifica della serie A potrebbe essere assai diversa da quella attuale: nello stesso giorno della semifinale di ritorno di Champions, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe restituire i 15 punti di penalizzazione alla Juventus e far scivolare l’Inter di qualche posizione.

Dopo quel verdetto la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’Empoli al Castellani, il ritorno della semifinale Coppa Italia con la Juve (26 aprile) e lo scontro diretto in chiave Champions con la Lazio (il 30 aprile a Milano).

Inter, Inzaghi obbligato al turnover

Un calendario così fitto di impegni tutt’altro che agevoli impone a Simone Inzaghi il turnover: il tecnico dovrà necessariamente dosare le energie, dando spazio anche ai giocatori fuori da quel gruppo di 14-15 elementi utilizzati finora nelle rotazioni.

Più che ad alzare la qualità del gioco, la sfida più importante che attende Inzaghi è relativa alla gestione della rosa e delle energie, per evitare quei cali di concentrazione (specie dei titolari) che sono costati punti in campionato ai nerazzurri e hanno finito per mettere in discussione la posizione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.