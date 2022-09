Inter, Inzaghi: "Siamo contenti per la vittoria. Lukaku torna dopo la sosta"

13-09-2022 21:53

In casa del Viktoria Plzen è arrivata la prima vittoria in questa Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico è soddisfatto: “Siamo contenti, perché sapevamo di non poter sottovalutare l’avversario. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio”.

Una partita difficile dove Inzaghi ha fatto un po’ di cambi dal primo minuto, compreso l’esordio di Acerbi: “Sapevamo che era un calendario complicato, questa è la terza partita in sei giorni – ha detto -. Ho bisogno di tutti, siamo 20 giocatori di movimento più tre portieri. Adesso ci manca Lukaku, con lui saremo tutti”.

Da un po’ di partite sta giocando Dzeko, ma il belga è ora pronto al ritorno, come spiegato da Inzaghi: “È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d’attacco che entrerà in campo”.