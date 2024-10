Inter-Juve, Danilo ne combina un'altra: rigore regalato e nerazzurri in vantaggio, tifosi bianconeri furiosi

Dopo il rigore regalato allo Stoccarda, il difensore brasiliano si ripete contro l'Inter a San Siro: fallaccio su Thuram, con intervento in netto ritardo. Fan scatenati.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non è un buon momento per Danilo. Decisamente. Dopo la frittata combinata nel finale di Juventus-Stoccarda, il match di Champions League che ha “regalato” ai bianconeri il primo ko stagionale, l’esperto difensore brasiliano si è ripetuto nella supersfida di campionato di San Siro contro l’Inter. Altro calcio di rigore concesso con troppa leggerezza, per un calcio rifilato a un avversario che l’aveva anticipato. Tifosi bianconeri su tutte le furie.

Danilo, l’erroraccio in Juve-Stoccarda

Nel match di Champions Danilo era intervenuto in area su Roualt in maniera molto scomposta, con una giocata che era stata poi rivista al VAR e che aveva portato alla concessione del calcio di rigore ai tedeschi (poi parato da Perin) e all’espulsione dello stesso Danilo. Già allora il difensore era finito nell’occhio del ciclone, con molti tifosi che invitavano Motta a preferirgli altri giocatori, oppure che suggerivano a Danilo di anticipare l’andata in pensione.

Altro rigore regalato da Danilo in Inter-Juve

La storia si è ripetuta in Inter-Juve, quando il difensore è intervenuto in evidente ritardo su Thuram, che lo aveva anticipato sugli sviluppi di un traversone dalla destra. Netto il calcione rifilato dal difensore brasiliano all’attaccante dell’Inter, impossibile per l’arbitro Guida non assegnare la massima punizione. Un altro errore grave, insomma, per Danilo. Un errore che non t’aspetteresti mai da un difensore della sua esperienza, uno di quelli che partite del genere in carriera ne ha giocate tantissime.

Danilo, troppi errori: il difensore nella bufera

“Comunque Danilo è il nuovo Alex Sandro, guai a fargli scattare la clausola”, scrive Jos su X ed è solo uno dei tantissimi tifosi della Juventus inferociti col brasiliano. “Incomprensibile come Danilo sia riuscito nell’impresa di fare due falli identici nel giro di pochi giorni. Boh”, si chiede Mirko. “Danilo ho finito gli insulti per te”, avvisa un’altra tifosa bianconera. E gli strali proseguono anche dopo il clamoroso ribaltone della Juve: “Senza la solita cappellata a quest’ora l’avremmo già vinta”.