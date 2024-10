Juventus-Stoccarda, moviola: i dubbi sul gol annullato, la follia di Danilo e la beffa finale

La prova dell’arbitro Eskas anella gara di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto norvegese ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Classe 1988, Espen Eskas l’arbitro della federazione norvegese scelto per Juventus-Stoccarda, non ha una consolidata esperienza internazionale (in Champions ha diretto solo 6 volte), eppure, la fiducia in lui da parte del designatore Roberto Rosetti è solida e soprattutto crescente. Esordio a Lipsia nel 2022, a Roma nell’ottobre 2023, quando la squadra di Mourinho giocava contro lo Slavia Praga in Europa League, fu bersaglio della critica per una mancata sanzione nei confronti di Bryan Cristante, che aveva rifilato una gomitata a Zafelris.

I precedenti di Eskas con Juventus e Stoccarda

Non aveva mai incontrato prima la Juve Eskas. Beneaugurante un precedente, in Italia-Belgio quando non vide un rigore di Bastoni per fallo su Openda mentre in Milan-Liverpool di Champions non convinse del tutto, danneggiando i rossoneri.

L’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Robert Kempter e Dietz con IV uomo Badstubner, Dingert al Var e Storks all’Avar., l’arbitro ha ammonito due giocatori tedeschi e ne ha espulso uno della squadra di Thiago Motta. Ammoniti: Demirovic (S), Rouault (S). Espulsi: Danilo (J).

Juventus-Stoccarda, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 48’ segna Undav su assist millimetrico di Mittelstadt. Dopo un lungo check del VAR la rete viene annullata per tocco di mano dell’attaccante tedesco sul controllo. Primo giallo al 51’: è per Demirovic autore di un fallo su Danilo. Stessa sorte al 54’ per Roualt per un fallo su Conceicao. All’81’ ammonito Danilo per un fallo ai danni di El Bilal Touré.

Un minuto dopo Danilo va a contrasto con Roualt, che resta a terra in area. Il contatto sembra esserci. Dopo il check del VAR in corso l’arbitro estrae il secondo giallo ed espelle Danilo ed assegna un rigore allo Stoccarda, ma Millot si fa ipnotizzare da Perin. Dopo 7’ di recupero però arriva il gol dei tedeschi e Juventus-Stoccarda finisce 0-1.