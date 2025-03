Inter-Juventus, al via il duello per David del Lille: e spunta il documento con l'ingaggio richiesto

L'attaccante canadese si libererà gratis a giugno: secondo Sky Sport Svizzera, avrebbe chiesto un contratto da quasi 10 milioni lordi al club che sceglierà. I bianconeri lo vorrebbero per sostituire Vlahovic

Sarà probabilmente un’asta combattuta a colpi di ingaggio, visto che il suo contratto con il Lille scadrà il prossimo 30 giugno. Jonathan David, attaccante canadese da 23 gol in stagione (fino ad ora) sarà uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato.

Inter e Juventus, occhi su David

E tra le squadre interessate a lui ci sarebbero anche alcuni club italiani, in particolare Inter e Juventus. Cartellino a zero, visto che non ha rinnovato, ma in quanto ad ingaggio sembra avere già le idee chiare: secondo quanto svelato da ‘Sky Svizzera’, che ha reso noti alcuni documenti al riguardo, l’attaccante del Lille pretende uno stipendio da almeno 9 milioni di euro a stagione per firmare col suo nuovo club. Il che si tradurrebbe, in base alla fiscalità in italiana, in uno stipendio netto di oltre 4,5 milioni, non potendo usufruire dei benefici del Decreto Crescita.

David, l’investimento che spaventa

Dunque, chi vorrà metterlo sotto contratto dovrà metter mano al portafogli e compiere un investimento importante verso il futuro, poiché per mettere sotto contratto il canadese, il nuovo club di appartenenza dovrà versare 10 milioni di euro di commissioni, a cui aggiungere altri quindici milioni di bonus alla firma. In totale, insomma, la società che deciderà di ingaggiare David dovrebbe stanziare subito 34 milioni di euro.

David al posto di Vlahovic, la Juve ci pensa

In Italia la Juventus appare la favorita numero 1 per l’acquisto di David considerata la volontà di cedere in estate Dusan Vlahovic, però sullo sfondo rimane anche l’Inter che da tempo segue il canadese. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che apprezzerebbe maggiormente una destinazione in Liga, ma fondamentalmente vincerà chi saprà accontentare le sue ingenti richieste. David infatti non ha mai fatto mistero di essere molto affascinato dal Barcellona,

David e il sogno-Barcellona

L’attaccante canadese rivelò a ‘The Athletic’, durante un’intervista nel mese di novembre, che gli piacerebbe giocare nel Barcellona. “È sempre stata la squadra per cui ho fatto il tifo – ha spiegato -. Quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro. È la sensazione migliore che puoi provare nel calcio, ma per me ogni gol è importante. Dall’esterno, significa molto di più. Potrei segnare una tripletta nel weekend contro il Le Havre, ma se segno un gol contro il Real Madrid tra due, tre settimane, quello sarà il gol di cui la gente parlerà”.