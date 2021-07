Inter, Keita è già un caso: che bufera sui social

In casa Inter la gioia per lo scudetto è durata decisamente poco: dai problemi finanziari alla vicenda Superlega, passando per gli adii di Conte e Hakimi, i tifosi sono ormai da settimane sul piede di guerra. Lo scudetto appena cucito al centro del petto delle nuove divise va onorato, ma c’è grande scetticismo sul mercato che sta portando avanti la dirigenza nerazzurra.

L’ultimo, in ordine di tempo, finito nel mirino dei tifosi è Keita Balde, che per quanto sia da catalogare ancora come ipotesi, suggestione, possibile acquisto, sembra già sentire i fischi di San Siro nelle orecchie. Poco importa se Simone Inzaghi, che lo vuole fortemente, lo conosca meglio di chiunque altro sin dai tempi della Primavera della Lazio. Poco importa che entrambi siano approdati poi in prima squadra e che sotto la gestione del tecnico Keita, in biancoceleste, abbia giocato la sua miglior stagione in carriera, quella del 2016-17.

Negli occhi dei tifosi interisti sembra esserci solo il ricordo della parentesi in nerazzurro, più nera che azzurra, e per questo bocciano il suo ritorno su tutta la linea: “L’Inter ha già dato con Keita”; “Keita e Tellez sono inutili, entrambi hanno già fallito nell’Inter. Un sonoro NO”; “Di solito chi ha problemi economici cerca di sfruttare le risorse interne (Satriano e Agoume ), qui si cercano bidoni col lanternino”; “Meglio tenere Satriano, gran prospetto, piuttosto che prendere Keita”.

