Inter, Klinsmann: "Lautaro? Ora deve dimostrare di essere un campione del mondo"

17-01-2023 16:53

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport sui temi della Supercoppa italiana l’ex attaccante dell’Inter, nonché ex commissario tecnico della nazionale tedesca Jürgen Klinsmann, ha dato la sua opinione anche sul particolare momento che sta vivendo il reparto offensivo nerazzurro.

“Sono convinto che ci sia ancora tempo per rivedere il Romelu Lukaku dei bei tempi, così come del fatto che quella di tornare all’Inter sia stata la scelta più giusta per entrambe le parti. Edin Dzeko? Più gli danno del vecchio e più continua a segnare: è un giocatore che tutti vorrebbero avere. Se il Mondiale vinto con l’Argentina ha caricato Lautaro Martinez? Quando torni nel club si azzera tutto, anzi devi dimostrare di aver meritato questo onore. Da Lautaro mi aspetto che ogni settimana dimostri di essere un vero campione del mondo”.