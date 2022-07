10-07-2022 10:18

L’Inter continua il pressing per Gleison Bremer. Dopo l’arrivo di Lukaku e sullo sfondo il possibile ingaggio di Paulo Dybala, i nerazzurri si concentrano anche su altre zone del campo. In difesa Skriniar è sempre cercato con grande insistenza dal PSG ma per il momento la trattativa sembra non decollare di fronte alle richieste del club nerazzurro disposto a privarsi del giocatore slovacco solo di fronte ad un’offerta importante.

Inter: l’affare Bremer non si sblocca

Della possibilità di vedere Gleison Bremer con la maglia dell’Inter si parla da mesi. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al club ma per il momento la trattativa con il Torino resta piuttosto complicata. I granata, infatti, per chiudere l’affare chiedono come contropartita Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino di tante società, oltre al Torino su di lui ci sono anche Sassuolo e Chelsea.

Ma l’Inter non vorrebbe privarsi di un giocatore che nel suo percorso con la squadra Primavera ha fatto vedere di possedere grandi potenzialità. Ma per sbloccare la trattativa con il Torino potrebbe essere necessario un sacrificio e i due club stanno lavorando per trovare la giusta valutazione. I nerazzurri valutano il calciatore circa 7-8 milioni di euro, più bassa ovviamente la valutazione che fa il Torino ma con l’Inter che intende inserire nell’affare anche un’opzione per la “recompra” del centrocampista anche fissata intorno ai 18 milioni di euro.

Inter: cresce la paura per uno Zaniolo-bis

Non è la prima volta che l’Inter utilizza i giovani del suo vivaio per portare a termine dei colpi di mercato. E i precedenti invitano alla prudenza. I nerazzurri infatti inserirono Nicolò Zaniolo nello scambio per arrivare a Nainggolan, una scelta che con il seno di poi si è rivelata poco fortunata.

Tifosi Inter spaventati: Non facciamo questo errore

Molti tifosi dell’Inter hanno paura che pur di chiudere l’affare Bremer, il club possa cedere su Cesare Casadei: “Devo far partire Casadei e tenermi un altro annoi Gagliardini? Ma quando finirà questo sistema sanguinoso, vergognoso e inconcludente”, scrive Igno. E sono in tanti a pensarla nello stesso modo: “La Primavera a quando pare serve solo a fare mini plusvalenze in cambio di brocchi inauditi”. E ancora: “Vendere Skriniar e Casadei per trovarsi con Bremer e 20 milioni è da pazzi. Casadei deve giocare in prima squadra”. Mentre Navaho commenta: “Ormai ci facciamo ricattare anche da Cairo per un giocatore che non vale tutti quei soldi. Non ha senso vendere Casadei a 8 e poi doverlo ricomparire a 18. Zhang è un incapace”.

