Inter, non solo Bremer: chi sono gli altri obiettivi per la difesa

09-07-2022 13:16

Non c’è solo Bremer nei piani dell’ Inter per sostituire nella linea difensiva nerazzurra Milan Skriniar , giocatore la cui partenza è, giorno dopo giorno, sempre più probabile.

Inter, due giovani del PSG per il post-Skriniar

Il brasiliano resta infatti in cima alle preferenze di Marotta e soci ma la lista dell’Inter comprende anche altri nomi.

Detto di come Milenkovic (molto richiesto anche da altre squadre) per la sua esperienza e conoscenza del calcio italiano sia sempre un profilo apprezzato, tra coloro che potrebbero rientrare in corsa per un posto nella retroguardia nerazzurra ci sono anche Thilo Kehrer e Abdou Diallo .

Tedesco di 25 anni il primo, francese classe 1996 il secondo, entrambi sono di proprietà del PSG che sarebbe ben più che intenzionato a inserirli nell’offerta per Skriniar per abbassare la parte cash da versare nelle casse nerazzurre.

Inter, il derby con la Juve per Akanji

Assieme a loro, l’Inter è contemporaneamente molto attenta a ciò che succede in Germania e, in particolare, a Dortmund dove, sponda Borussia, c’è un nome che solletica le fantasie nerazzurri.

Il riferimento è a Manuel Akanji , svizzero classe 1996 in scadenza di contratto coi gialloneri nel 2023. Su di lui, proprio per la sua situazione contrattuale, sono tante le squadre che stanno cominciando a fare un pensierino e fra queste, stando a calciomercatoweb.it, vi sarebbe anche la Juventus con la quale, se l’Inter decidesse di puntarci in maniera convinta, potrebbe nascere un vero e proprio derby d’Italia di mercato.

Inter, l’ultima pista porta sempre al Dortmund

Proveniente dal Dortmund però c’è anche un altro nome che è stato accostato nelle ultime ore all’Inter: Dan-Axel Zagadou .

Il centrale francese classe 1999, dopo 67 presenze e 4 gol con la maglia del Borussia, attualmente è svincolato e potrebbe rappresentare una soluzione low cost per i nerazzurri i quali, nei prossimi giorni, valuteranno se sottoporgli un’offerta o meno e dargli così una nuova opportunità per mettere in mostra tutto il suo valore.

Insomma, i nomi in lizza sono tanti e l’Inter a breve dovrà decidere su chi investire per completare un reparto, la difesa, da cui non può prescindere se vuole ambire a grandi traguardi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE