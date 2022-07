Fiorentina: Atletico Madrid su Milenkovic

06-07-2022 11:07

Nikola Milenkovic è in uscita dalla Viola. Il difensore serbo ha molti estimatori sia in Italia, sia all’Estero. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, oltre a Inter e Napoli si sarebbe aggiunto l’Atletico Madrid, richiesto proprio da Simeone.

La valutazione di mercato del calciatore fiorentino è di circa 20 milioni, un ottimo rapporto qualità/prezzo per l’età (25 anni) e per le doti dimostrate sul campo in questi anni all’ombra degli Uffizi.

