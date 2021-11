Inter, l'ammissione di un big sui social manda in delirio i tifosi

18-11-2021 19:23

In casa Inter, continua a tener banco il rinnovo contrattuale di una delle colonne del centrocampo. Un giocatore che da quando Luciano Spalletti allenava i nerazzurri a oggi con Simone Inzaghi, raramente ha sbagliato due gare di fila: Marcelo Brozovic. L’Epic ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Nei giorni scorsi, anche approfittando degli impegni delle Nazionali, il padre-agente aveva fatto visita alla sede dell’Inter per parlare proprio del prolungamento. Un incontro che però non ha ancora portato alla tanto attesa fumata bianca, visto che il croato vorrebbe portare da 3,5 a 6 milioni di euro il suo ingaggio e l’Inter non sembra intenzionata ad andare oltre i 5.

Basin chiede, Brozovic risponde

Nel mezzo, Brozovic si è fatto un gran bel regalo per il ventinovesimo compleanno, centrando con la Croazia la qualificazione al Mondiale in Qatar in programma l’anno prossimo proprio in questo periodo. Per i tifosi dell’Inter, il regalo più atteso deve però ancora arrivare. Sui social, Brozovic non smentisce la positiva leggerezza di intendere il calcio e la vita e, un po’ controcorrente con il resto dei sui colleghi, ma fedelissimo al suo modo di essere, risponde a una domanda del giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, in merito alla volontà di restate sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Biasin ha infatti chiesto a Brozo:

Ciao Marcelo, provo a realizzare una cosa impossibile nell’era della comunicazione moderna tra giornalisti e calciatori: io faccio una domanda, tu rispondi senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ci provo con te perché dai l’impressione di essere “diverso”, nel senso migliore del termine. E allora ecco la mia semplicissima domanda: il tuo desiderio è restare all’Inter? Grazie a prescindere e avanti così, sei una “macchina”.

Puntuale, epica, simpatica e senza fronzoli la risposta del centrocampista:

Ciaooo grandeeee. Sì 🙂 Grazie

Inter, la risposta di Brozovic manda in delirio i social

Sui social, i tifosi nerazzurri dimostrano di apprezzare. C’è chi commenta: “Biasin, in caso di rinnovo, merita una percentuale. Se l’è meritata” e fa incetta di like e chi sottolinea: “Incredibile nell’era moderna, sono commossa da questo scambio giornalistico che profuma di tempi antichi. Bravo Brozo” o ancora: “Comunque si parla tanto di Barella e Skriniar come prossimi capitani e nessuno ha mai pensato a questo signore qui”, “E niente, ti sei guadagnato 10000 punti! Bravo Fabrizio e superbravo Brozo“, “Chi ha dato il massimo merita rispetto perché ha, per primo rispettato la maglia. Anche io….Applausi“. Qualcuno domanda: “Come si fa a non amare Brozovic?”.

Non manca chi avverte: “Fra volontà del giocatore ed esigenze economico dello stesso/agente poi c’è sempre il mare in mezzo, vedi Kessie che aveva dichiarato “torno dalle Olimpiadi e firmo” e andrà via. Penso che nessuno abbia mai messo in discussione l’amore di Brozo per l’Inter. Però poi c’è un però“, e chi spiega: “Potrà essere pagato mooooolto di più altrove, ma amato così, mai, manco in Croazia…” e ancora: “Anche Donnarumna (milanista) voleva rimanere al Milan”.

