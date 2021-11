Inter: primo passo in avanti per il rinnovo di Brozovic

17-11-2021 21:58

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’Inter vuole portarne a termine un altro, che tiene col fiato sospeso i tifosi nerazzurri ormai da troppo tempo, e cioè quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che ieri ha compiuto 29 anni, viene considerato parte integrante del progetto a lungo termine dal tecnico Simone Inzaghi , dopo, appunto, Lautaro e Barella, è con lui che si vuole chiudere la trattativa.

L’Inter ha fatto il primo passo per il rinnovo di Brozovic

Oggi infatti l’Inter ha voluto fare il primo passo: la dirigenza dei campioni d’Italia ha incontrato il padre e l’avvocatessa del calciatore. Ovviamente non è filtrato nulla di decisivo sull’esito di questo incontro ma, visto che le due parti non si erano praticamente mai incontrate prima, anzi, si sono sempre studiate a lungo e da lontano in cagnesco, quello odierno è già stato un notevole balzo in avanti.

Rinnovo Brozovic, l’Inter chiarisce la propria volontà

Dalle prime indiscrezioni comunque risulta che l’incontro è stato di tipo formale e i dirigenti nerazzurri hanno voluto chiarire la propria posizione: la loro volontà è quello di prolungare un contratto che scade il 30 giugno 2022 e il loro obiettivo è di arrivarci prima di gennaio, quando il calciatore e il suo staff, nel caso di mancato rinnovo, potranno intavolare trattative coi club a lui interessati.

Inter-Brozovic, nuovo incontro tra due settimane per prolungare il matrimonio

Un nuovo incontro è previsto tra due settimane, quando le due parti metteranno sul piatto le rispettive offerte (Inter) e richieste (Brozovic). I campioni d’Italia, per convincere il calciatore a restare, quasi sicuramente dovranno alzarne l’ingaggio: Il matrimonio, che dura dal gennaio del 2015, in questo modo si prolungherebbe. In quasi sette anni Brozovic ha totalizzato tra tutte le competizioni 258 presenze e 26 gol. Numeri che l’Inter vorrebbe tanto che aumentassero, magari con qualcos’altro in bacheca oltre allo scudetto della scorsa stagione, di cui Brozovic è stato una delle pedine fondamentali.

