Inter, l’ultima scommessa vinta da Inzaghi divide i tifosi sul web

Le scelte dell'allenatore per il match di Champions League contro la Stella Rossa, hanno diviso i tifosi. Ma ha avuto ragione il tecnico

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quando hai a disposizione due attaccanti come Lautaro e Thuram e decidi di lasciarli in panchina in una notte di Champions per far spazio alle loro riserve, vuol dire che hai coraggio. E piena consapevolezza del materiale di cui si dispone. Le scelte di Inzaghi hanno alimentato il dibattito sui social, ma sul poker che l’Inter ha rifilato alla Stella Rossa c’è tanto, ma proprio tanto, di Taremi e Arnautovic.

Champions, Inter forza 4: la scommessa vinta da Inzaghi

Partiamo dalla fine. Dal post partita. Inter-Stella Rossa 4-0. Sul tabellino dei marcatori finiscono Arnautovic e Taremi, quest’ultimo autore anche di due assist fenomenali. È la rivincita del sempre contestato Marko (fischiato fino al gol) e Mehdi, ma è soprattutto la rivincita di Inzaghi, a cui non sono state risparmiate critiche in questo inizio in chiaroscuro dei campioni d’Italia.

Il tecnico emiliano ci mette la faccia: “Taremi e Arnautovic ci stanno dando dentro, meritavano questa chance. Lautaro e Thuram stanno giocando di più ma c’è bisogno di tutti”. Quindi la confessione: “Ho fortemente voluto entrambi all’Inter, la società me li ha portati e io sono contento di loro”.

Finalmente Taremi e anche Arnautovic è una risorsa in più

Il primo gol di Taremi in nerazzurro è maturato su gentile concessione di capitan Lautaro che gli ha lasciato il rigore del 4-0, dopo aver ricevuto dall’iraniano un assist al bacio appena entrato in campo. L’ex Porto è risultato il migliore in campo nella prima casalinga in Champions: due i passaggi vincenti, arrivati dopo aver sottratto la palla agli avversari.

Generosità e tecnica al servizio dei compagni, e il gol lo aiuterà a essere ancora più incisivo. Un’arma in più a disposizione di Inzaghi, che può contare anche su Arnautovic. L’austriaco ha alternato ottime giocate a un po’ di confusione, ma poi ha messo a zittire gli scettici con la rete del 2-0 vissuta come una liberazione con tanto di occhiataccia a chi lo fischiava.

Le scelte di Inzaghi hanno diviso i tifosi nerazzurri

Alla lettura delle formazioni ufficiali molti tifosi hanno storto il naso per le scelte del tecnico, che ha lasciato in panchina Lautaro e Thuram. Al triplice fischio, però, è cambiato il mondo in casa Inter. “Grandissima partita di Arnautovic. Sosteniamolo tutti” commenta Daniele su Facebook. “I mugugni nei confronti di Arnautovic (ottima prestazione) erano incomprensibili e insopportabili. Sono fatti da tifosetti viziatelli (meno male che sono una minoranza) che non capiscono niente di calcio” aggiunge Raffaele.

“Taremi sugli scudi: giocatore molto intelligente tatticamente che ci farà comodo per il resto della stagione” sostiene Maurizio. Ma fino a prima del gol di Arnautovic dell’ex Bologna si scriveva così sui social: “Facciamo così: tu ti pigli mezza annualità di stipendio, ma te ne vai ora” oppure “qualcuno deve aver detto ad Arnautovic che ad ogni fuorigioco che gli fischiano gli scatta un bonus nel contratto. Altrimenti non me lo spiego”.