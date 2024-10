Inter-Stella Rossa, moviola: due gol annullati e il giallo del Var sul rigore

La prova dell’arbitro Zwayer a San Siro nella II giornata di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito 3 giocatori

La carriera di Zwayer, l’arbitro di Berlino classe ’81 scelto per Inter-Stella Rossa, non è esente da macchie. Quella più clamorosa è datata 2005, quando fu squalificato per sei mesi: Zwayer era assistente dell’arbitro Hoyzer e ammise di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore tedesco.. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori.

Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var. Lo scorso novembre Zwayer ha diretto la gara di qualificazione a Euro2024 dell’Olimpico tra l’Italia e la Macedonia del Nord. In quella circostanza annullò giustamente un gol a Raspadori per fuorigioco e assegnò un rigore agli azzurri dopo la conferma del Var per fallo di mano di Serafimov. Ma è soprattutto con le squadre italiane che i ricordi sono spiacevoli. Nel 2020 a pagare con l’eliminazione agli ottavi di Champions League fu la Juventus di Sarri: fischiò infatti un rigore inesistente al Lione di Rudi Garcia (Cesari definì imbarazzante la prova dell’arbitro). Male anche più di recente, in occasione del match di Europa League tra Brighton e Roma, quando nel primo tempo annullò una rete regolare ad Azmoun. Vediamo come se l’è cavata ieri al Meazza.

I precedenti di Zwayer con l’Inter

L’ultima volta che il tedesco ha incrociato i nerazzurri è stato nel 2021 in Champions con vittoria in trasferta per 3-1 sul campo dello Sheriff. In precedenza l’amaro Inter-PSV 1-1 del 2018 che costò la qualificazione agli ottavi alla formazione interista, e Dnipro-Inter 0-1, sfida di Europa League della stagione 2014/15.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con IV uomo Badstuebner, al Var Dankert e Brand all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Mkhitaryan (I), De Vrij (I), Elsnik (SR). Recupero: 2′ – 5′.

Inter-Stella Rossa, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ Arnautovic segna sulla punizione, ma l’assistente Dempter segnala un fuorigioco. Al 14′ prima ammonizione, è per Mkhitaryan: l’arbitro ha punito il pestone su Ndiaye. Al 19′ segna Dumfries ma neanche questo vale: l’olandese è in posizione irregolare sulla scodellata di Mkhitaryan. Al 30′ Taremi prova il tiro, un difensore respinge tra le proteste dello stadio per un possibile intervento di mano in area. Poi Taremi rimane a terra qualche istante.

Al 47′ nuovo giallo: è per De Vrij per una spallata ai danni di un giocatore serbo. Al 49′ la Stella Rossa chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Mkhitaryan, ma per Zwayer non c’è nulla: il braccio dell’armeno non è largo e la palla è inattesa. Al 68′ ammonito Elsnik per un fallo su Lautaro. Al 77′ Lautaro atterrato da Drkusic, per l’arbitro è rigore ma manca l’ok del Var. C’è un problema di comunicazione, Zwayer parla con i delegati UEFA ed alla fine dopo 4 lunghi minuti indica il dischetto. Inter-Stella Rossa finisce 4-0.