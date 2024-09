Champions: per l'Inter Zwayer, l'arbitro coinvolto in una combine. Al Milan Scharer, lo svizzero abbonato all'Italia

Le designazioni dell'Uefa per la seconda giornata di martedì, impegnato anche l'italiano Marco Guida che dirigerà Sporting Lisbona-Psv

Sono state ufficializzate le designazioni di Rosetti, responsabile dell’Uefa, per le gare di martedì valide per la seconda giornata di Champions League che vedranno impegnate due squadre italiane, l’Inter e il Milan.

Il tedesco Zwayer arbitra Inter-Stella Rossa

Per Inter-Stella Rossa la scelta è caduta sul tedesco Felix Zwayer, che sarà coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con IV uomo Badstuebner, al Var Dankert e Brand all’Avar.

Zwayer fu coinvolto in una combine

La carriera del fischietto nato a Berlino il 19 maggio 1891 non è esente da macchie. Quella più clamorosa è datata 2005, quando fu squalificato per sei mesi: Zwayer era assistente dell’arbitro Hoyzer e ammise di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore tedesco. Nel 2009 la promozione in Bundesliga e dal 2012 è stato nominato internazionale fino alla direzione della finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori. Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var.

Lo scorso novembre Zwayer ha diretto la gara di qualificazione a Euro2024 dell’Olimpico tra l’Italia e la Macedonia del Nord. In quella circostanza annullò giustamente un gol a Raspadori per fuorigioco e assegnò un rigore agli azzurri dopo la conferma del Var per fallo di mano di Serafimov. Ma è soprattutto con le squadre italiane che i ricordi sono spiacevoli. Nel 2020 a pagare con l’eliminazione agli ottavi di Champions League fu la Juventus di Sarri: fischiò infatti un rigore inesistente al Lione di Rudi Garcia (Cesari definì imbarazzante la prova dell’arbitro). Male anche più di recente, in occasione del match di Europa League tra Brighton e Roma, quando nel primo tempo annullò una rete regolare ad Azmoun.

I precedenti di Zwayer con l’Inter

Meno sfortunati i precedenti dei nerazzurri. L’ultima volta che il tedesco ha incrociato i nerazzurri è stato nel 2021 in Champions con vittoria in trasferta per 3-1 sul campo dello Sheriff. In precedenza l’amaro Inter-PSV 1-1 del 2018 che costò la qualificazione agli ottavi alla formazione interista, e Dnipro-Inter 0-1, sfida di Europa League della stagione 2014/15.

Lo svizzero Scharer per Bayer-Milan

Per Bayer Leverkusen-Milan arbitrerà invece lo svizzero Sandro Scharer, coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con IV uomo Tschudi, al Var San e all’Avar l’olandese van Boekel. Un solo precedente con i rossoneri: il successo in Champions per 1-0 sul Tottenham.

La carriera di Scharer

Agli Europei del 2024 il fischietto svizzero era molto quotato ed era tra i candidati anche per la finale, che poi fu affidata al francese Letexiere. Scharer fu impiegato in due circostanze, entrambe nella fase a gironi: nell’1-1 tra Slovenia e Danimarca e nel successo per 2-0 della Georgia di Kvaratskhelia sul Portogallo di Cristiano Ronaldo all’ultima giornata. Internazionale dal 2015, Scharer ha diretto anche Real Madrid-Atalanta dello scorso 14 agosto, valido per la finale della Supercoppa Europea portata a casa dai ‘Blancos’ col punteggio di 2-0. In carriera Scharer ha arbitrato anche in un’altra finale, quella valida per la Coppa di Svizzera e disputata il 30 agosto 2020: a trionfare fu lo Young Boys ai danni del Basilea.

Classe 1988 Sandro Schärer ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. Scharer è abbonato invece alla nazionale italiana, che ha diretto 4 volte. L’ultimo precedente il successo degli azzurri di Spalletti in Francia per 3-1.

Aveva già diretto l’Italia in tre precedenti occasioni. La prima il 28 maggio 2018, coincidente con l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e con la vittoria sull’Arabia Saudita per 2-1; il 15 novembre 2019 diresse l’Italia nel netto 0-3 inferto alla Bosnia nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Infine il 7 giugno 2022, giorno del successo per 2-1 sull’Ungheria nel girone di Nations League.

L’abitudine di segnare gli ammoniti sulle mani

In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

Guida arbitra Sporting-Psv

Infine ci saranno altri italiani in campo martedì. Per Sporting-Psv infatti è stato designato Marco Guida che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Maresca IV uomo, Di Paolo al Var e Chiffi all’Avar.