28-08-2022 14:01

Recita la legge di Murphy che “«Se qualcosa può andare storto, lo farà». E all’Inter sembra abbiano davvero imparato ad applicarla bene. Si è chiusa come peggio non si poteva una settimana horror per i nerazzurri. Giovedì il sorteggio terribile di Champions con un girone di ferro, sabato la sonora sconfitta all’Olimpico contro la Lazio ed ora anche un infortunio pesantissimo.

Lukaku ko, salta la Cremonese ed è a rischio per il derby

Inzaghi infatti dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per un po’. L’attaccante belga ha accusato nell’allenamento odierno un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare la sfida contro la Cremonese e lo mette a rischio per il derby di sabato contro il Milan. Per Simone Inzaghi una tegola non di poco conto. Al suo posto toccherà a Dzeko.

I tifosi dell’Inter stanno vivendo un incubo

Fioccano le reazioni dei tifosi, sconsolati: “3 pere Venerdì, Acerbi chiuso + Infortunio Lukaku e derby saltato. A ciò si aggiunge la sfiga per i gironi, un allenatore che non impara dai propri errori e una proprietà che punta solo all’utile. Signore e signori l’Effeccì Internazionale Milano” e ancora: “Settimana peggiore non era immaginabile: -girone infernale in Champions -sconfitta bruciante con la Lazio – Lukaku in dubbio per il derby. Ditemi voi cari amici interisti con chi ce la dobbiamo prendere…” e poi: “A quando l’invasione delle cavallette?”. C’è chi scrive: “Piove sul bagnato. Un classico” e poi: “Che periodo-no, allucinante. Non mi stupirei se vendessero Skriniar all’ultimo secondo”.

Per infortunio Lukaku i tifosi accusano la preparazione

Arrivano le prime accuse: “Abbiamo fatto un precampionato dove giocavamo ogni tre giorni e questi sono i risultati …” e ancora: “Io continuo a pensare che ci sia un problema di preparazione…non sono un tecnico,né una giornalista…ma la logica dà questa indicazione…fermi sulle gambe molti e ora problemi muscolari…mah” e poi: “Ma che preparazione ha fatto???”

Molti sostengono che Inzaghi non sappia utilizzare al meglio Lukaku, come faceva invece Conte, e ora suggeriscono: “E se tornasse l’InzaghiBall?!?!” e infine: “Forse data la sua ancora scarsa forma fisica Dzeko da titolare può dare anche più del belga. Certo che non averlo disponibile al derby sarebbe comunque una mazzata”.