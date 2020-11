Inter, la delusione di Biasin: Come la nazionale cantanti

Sconfitta dalle ripercussioni pesanti per l’Inter a Madrid. A metà del gironcino di Champions i nerazzurri sono addirittura ultimi, con appena due punti all’attivo e con la prospettiva di non poter sbagliare più nulla, a cominciare dal prossimo impegno in programma proprio contro il Real a San Siro. Il rocambolesco 3-2 in Spagna ha deluso molti tifosi nerazzurri, compreso Fabrizio Biasin.

Biasin, i Tweet durante Real-Inter

Il giornalista di fede interista ha seguito con grande partecipazione il match contro la squadra di Zidane. “Assist dell’ex. Checc…”, il primo Tweet dopo il gol di Benzema propiziato da un errore di Hakimi. “Barella, assist bruttino”, quello dopo il gol della speranza. “Situazione centrocampo Inter al 45′: Barella ha giocato anche per Brozovic e Vidal“, il punto a metà gara. Quindi l’effimera gioia dopo il gol del pari: “Perisic è come la cassœla: brutta da vedere ma riempie la panza”.

L’attacco di Biasin a Conte

A fine gara invece giudizio improntato su rabbia e delusione. Ecco il commento del giornalista su Twitter, piuttosto polemico nei confronti dell’allenatore nerazzurro: “Conte ha costruito la sua Inter su una solida fase difensiva. Attualmente l’Inter ha la fase difensiva della nazionale cantanti. E comunque il tuo migliore per distacco (Barella) non lo togli sul 2-2. Per il resto tutto bene”.

Delusione Biasin, tifosi scatenati

Numerosissimi i commenti. Nicola è caustico: “Un allenatore allo sbando, che ha perso ormai anche il controllo dello spogliatoio, quello che era il suo marchio di fabbrica. Prima lo cacciamo e meglio è”. Davide è d’accordo: “In questo momento se una squadra ha bisogno di farci gol ce lo fa. Non si può più giocare così”. Gustavo infierisce: “Sottolineo il Real Madrid più scarso della storia”. Agostino dissente: “Mamma mia, ottimismo! La qualificazione è lì a 2 punti. Hai giocato senza Lukaku e hai fatto una buonissima partita, al ritorno li matiamo”. Ma la maggioranza è sconsolata: “Comunque questa sconfitta è chiaramente dovuta a Eriksen, la cui presenza in panchina ha destabilizzato in maniera evidente gli equilibri in campo” e ancora: “Anche quest’anno agli ottavi ci andiamo l’anno prossimo”.

