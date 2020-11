Ziliani "trascrive" labiale tra Zidane e Conte: è putiferio

Se per le presidenziali Usa su La7 è andata in onda la tradizionale “maratona Mentana”, su Twitter dopo Real-Inter ha avuto luogo la “maratona Ziliani”. Tantissimi i Tweet dedicati dal giornalista alla prestazione dell’Inter e al pesante ko rimediato in terra iberica. Ma a far discutere è stato soprattutto il dissacrante labiale “ipotizzato” da Ziliani dopo il fischio finale, durante il saluto tra Zidane e Conte.

Real-Inter, i primi Tweet di Ziliani

Un fiume in piena Ziliani. Ecco il primo Tweet al fischio finale del match: “Tre partite, 2 punti. Ultima in classifica dietro a Borussia (5 punti), Shakhtar e Real Madrid (4). Con Vidal che non sembra esattamente il purosangue dei tempi belli e mister 12 milioni Conte che dice di godersi il percorso. Tutti contenti, dunque”. E il secondo: “A discolpa di Conte bisogna dire che l’Inter ha perso contro un Real Madrid reduce dalla campagna acquisti più faraonica della sua storia: nessun acquisto. (Ma proprio nessuno)”. Ancora Conte protagonista del terzo: “Non sempre le ciambelle riescono col buco e riesci a tornare a casa con 1 punto come riuscì a Conte ai tempi della Juventus, in Champions contro il Nordsjaelland“.

Real-Inter, ancora Ziliani

Non è finita. Ecco gli altri messaggi dedicati da Ziliani all’Inter e in particolare al suo allenatore. A cominciare da quello di commento alle parole di Conte in conferenza: “’Non so quante squadre sarebbero venute a fare una partita così a Madrid‘. A me, così su due piedi, viene in mente lo Shakhtar che con 10 riserve ha vinto 3-2 (primo tempo 3-0) l’altro ieri”. Ed eccone un altro: “Siamo d’accordo con Conte: l’importante è constatare questa ‘crescita esponenziale’ del gioco dell’Inter. Una via di mezzo tra Bayern e Liverpool“. Poi un Tweet con foto di Spalletti e Vecino: “E dire che c’era chi doveva arrabattarsi, e a volte faceva meglio, con Vecino“. E un’altra che ricorda una storica eliminazione europea nel 2013: “Una ‘crescita esponenziale’ come quella che sta avendo l’Inter, Conte l’aveva vista solo alla Juventus, in Champions, dopo l’eliminazione nel girone contro il Galatasaray“.

Real-Inter, il presunto labiale

Zidane e Conte: "Coraggio Antonio, ne hai viste di peggio. Ricordi il processo doping quando dovemmo rispondere al giudice improvvisando risposte su due piedi? Vai tranquillo, qualcosa t'inventerai anche stasera", sono le parole messe in bocca dal giornalista all'allenatore dei 'Galacticos' durante il saluto all'ex compagno di squadra.

Labiale Ziliani, le reazioni

“Questa è bella, mi strappa un sorriso dopo il risultato di stasera”, è la prima reazione di Antonio, un follower. C’è poi il ricordo di Lello: “Che scena quando Conte dichiarava di non sapere niente e il giudice che lo rimproverava perché dicevano tutti così”. Un tifoso juventino, Ilario, non ha invece gradito: “Patetico”. Caustico pure il commento di un altro sostenitore bianconero: “Ho temuto per un microsecondo che scrivesse qualcosa di calcio che non riguardasse la Juventus. Sono fiducioso che possa farcela prima o poi”.

SPORTEVAI | 04-11-2020 09:26