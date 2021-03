Inter, la notizia scatena il web: E' proprio l'anno loro

Ai box restano ancora Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio e Matias Vecino che sono ancora positivi al Covid (saranno effettuati nuovi tamponi in casa nerazzurra per verificare quando si negativizzeranno) ma la buona notizia in casa Inter è che Samir Handanovic è risultato negativo al tampone molecolare. Il portiere può iniziare a lavorare col gruppo e punta a tornare titolare per la gara pre-pasquale di sabato contro il Bologna.

Una beffa per due

Una vera beffa per due: per il suo vice Radu, che sperava toccasse a lui partire dall’inizio, e soprattutto per il Bologna giacchè sono proprio i rossoblù ora ad avere il portiere fuori uso per Covid: Skorupski è infatti risultato positivo al Corona Virus nel ritiro della Polonia.

Le reazioni dei tifosi su twitter

Fioccano i commenti sui social: “Handanovic negativo, e quindi disponibile per Bologna-inter, partita in cui il portiere assente per covid sarà quindi quell’altro, Skorupski” o anche: “Handanovic, tampone negativo, torna in campo dopo la sosta. L’ora illegale”, oppure: “Handanovic recupera per Bologna e Skorupski no. Se non è un segnale questo…”.

C’è chi nota: “Partite saltate da un qualsiasi positivo del Milan: almeno 4. Partite saltate da Handanovic: ben 0 Questo la dice lunga… quando è il tuo anno è il tuo anno” o anche: “Un alieno Handanovic”.

Molti sono sarcastici: “Se ci dite la cura per guarire così facilmente evitiamo di fare il vaccino” e infine: “Come fa ad essere negativo dopo 11 giorni, ma che presa per il c…”.

SPORTEVAI | 28-03-2021 12:34