Inter, la nuova idea è Scalvini

22-11-2022 12:50

La nuova idea per il mercato dell’Inter si chiama Giorgio Scalvini. Il club nerazzurro è infatti interessato molto al giovane difensore dell’Atalanta classe 2003. Come riporta Il Corriere dello Sport, Scalvini potrebbe rappresentare un’operazione simile a quella che nell’estate 2019 ha portato da Bergamo alla Milano nerazzurra Alessandro Bastoni.

In quell’occasione l’Atalanta aveva incassato 31 milioni per Bastoni e ora il prezzo di Scalvini potrebbe essere più o meno lo stesso. Ne servirebbero insomma circa 30 per portarsi a casa il difensore che piace però tanto anche alla Juventus. E sulle sue tracce ci sarebbe pure una big di Premier League, come il Manchester City.