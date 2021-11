Inter, la preoccupazione dei tifosi in vista del derby: Non ci voleva

02-11-2021 11:25

Tanti impegni, tante gare da giocare e anche delle trasferte piuttosto complicato. L’Inter si deve districare su più forti. La squadra di Simone Inzaghi sfida domani sera lo Sheriff Tiraspol nella quarta giornata di Champions League a caccia di un successo per continuare l’assalto al prossimo turno. Non sarà un’impresa semplice perché la formazione moldava si è rivelata un avversario molto più difficile del previsto in questa prima parte di stagione.

A complicare ancora di più i piani c’è anche una trasferta che anche dal punto di vista logistico presenta delle difficoltà oggettive, il trasferimento a Tiraspol non sarà dei più comodi per i giocatori nerazzurri che domenica 7 novembre saranno impegnati nel derby con il Milan, che potrebbe valere una fetta importante di campionati.

Inter: tifosi preoccupati in vista del derby

A dare voce alle preoccupazioni dei tifosi dell’Inter c’è Alessandro che spiega tutte le possibili insidie di questa trasferta: “L’Inter si appresta a fare una trasferta che non ci voleva prima del derby: oltre alle due ore e mezzo di volo per Chisinau, ci sarà un trasferimento in pullman di quasi un’ora e mezzo per raggiungere Tiraspol. In Transinistria le comunicazioni tramite cellulare non sono scontante, l’uso delle carte di credito una chimera. Un viaggio del genere è considerato una bella mazzata, soprattutto quello di ritorno”.

Ma se c’è preoccupazione ci sono anche tifosi dell’Inter che non vogliono creare alibi in vista di queste due partite molto importanti della stagione: “A cosa dovrebbero servire le carte di credito ai giocatori? Mica vanno a fare shopping, sono lì per la partita. Sicuramente sono organizzati, nell’albergo e allo stadio ci sarà il wifi, ma devo capire che danno sia che il telefono non prenda”. Mentre Italo scrive: “Non ci voleva ma è così e non bisogna mettere le mani avanti. Non stanno facendo una trasferta in Sud America”.

