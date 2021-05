Inter, la prima scelta di Inzaghi fa infuriare i tifosi

E’ cominciata l’era di Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore nerazzurro si prepara a dare forma alla sua Inter e non senza qualche difficoltà. La situazione finanziaria in casa nerazzurra non è delle più semplici e probabilmente andrà fatto qualche sacrificio in fase di mercato, e nelle ultime ore si è parlato con insistenza di una possibile cessione di Hakimi, uno dei giocatori simboli dello scudetto.

La prima scelta di Inzaghi

Ma cominciano anche le voci di giocatori in entrata con Simone Inzaghi che per facilitare la transizione nella sua nuova avventura potrebbe puntare sull’esperienza di Stefan Radu, il difensore rumeno in scadenza di contratto con la Lazio e uno dei giocatori più impiegati da Inzaghi.

I tifosi dell’Inter dicono no

La reazione dei tifosi nerazzurri a questa decisione non è certamente favorevole. Già Antonio Conte era stato molto criticato per aver puntato su giocatori di esperienza ma che non sono stati in grado di dare una mano alla causa come Vidal e Kolarov. “In entrata, dovesse andare via Hakimi, il primo nome è Florenzi. Inzaghi potrebbe portarsi a Milano Radu. La Lezione non è servita. Uno di 34 anni, a meno che non si tratti di Messi e simili, non deve essere più associato all’Inter”.

In questo momento c’è grande preoccupazione tra i tifosi in vista della nuova stagione: “Meglio far rientrare Pirola come vice Bastoni se dobbiamo risparmiare sugli ingaggi. Perdere Hakimi sarebbe una cosa gravissima verso l’indebolimento e la mediocrità”. E ancora: “Spero da tifoso sognatore che non sia così. C sono sacrifici e sacrifici. Cedere Hakimi è un delitto tattico, con la difesa a tre serve uno come lui, è l’unico che non si dovrebbe mai cedere”.

Società nel mirino

Dopo l’addio di Conte, i tifosi ora prendono di mira la società e le sue decisione: “Non abbiamo uno scouting decente e un progetto serio. Sebbene vendere Hakimi è un errore tipico da Inter, almeno potevi sostituirlo con un giovane di talento da sviluppare. Invece abbiamo dirigenti che si appoggiano ai loro manichetti agenti e prendono cadaveri”.

SPORTEVAI | 29-05-2021 11:22